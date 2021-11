“Pisa es responsable; mi hija no está culpa de este juez”

Mariela Tacacho, madre de Paola, viajó desde Salta para presenciar ayer los alegatos en el juicio político que se impulsa contra el juez Juan Francisco Pisa. Desde la primera fila rompió en llanto cuando el legislador Raúl Ferrazzano repasó lo vivió su hija en sus últimos años y los sueños que le arrebató su femicida, Mauricio Parada Parejas, quien la asesinó brutalmente.

Caso Tacacho: Pisa conocerá el fallo del Jury la semana entrante

Al final de la audiencia, Tacacho apuntó contra Pisa por no haber elevado a juicio la única causa contra el femicida de su hija que llegó a esa instancia. “Él es responsable. Ahora lo defienden diciendo que es padre y buena persona, pero no; no es buena persona”, expresó.

La mujer se preguntó si Pisa tenía algún vínculo de amistad con Ronald Parada Parejas (hermano del femicida), a quien calificó como “amigo del poder”. “Mi hija hoy no está y es por culpa de este juez misógino y sin perspectiva de género”, indicó. “Confío (en que será destituido) porque están todas las pruebas que demuestran las irregularidades”, añadió.

Mariela Tacacho señaló, puntualmente, que el acoso del asesino se “acentuó o volvió” tras el sobreseimiento dictado por Pisa en un caso de desobediencia judicial -había violado la prohibición de acercamiento-. “Parada Parejas mató a mi hija porque archivaban sus causas y no la escuchaban”, manifestó.

Las denunciantes, Laura Sánchez y María Belén Ortiz cuestionaron que la defensa dijera que Pisa es buena persona, con esposa e hija. “Esta es una justificación que usan los tipos machistas y misóginos”, expresó una de las denunciantes.

Resolución: reunión secreta y fallo del Jurado

Concluidos los alegatos, la tramitación de la causa contra Pisa quedó concluida pasando los autos a resolución del Jurado. La Ley 8.734, en su artículo 36, indica que los miembros del Jury se reunirán en sesión secreta dentro de los dos días hábiles siguientes (esta semana), cuya discusión no podrá exceder los cinco días corridos. Concluida la discusión se fijará dentro del término de dos días hábiles una sesión pública para pronunciar la resolución definitiva. Se da por descontado que esto sucederá la semana próxima, en fecha a confirmar.