Alfaro, Sánchez y Tetaz participaron de una charla en Derecho y advirtieron sobre la gravedad de la crisis

Organizada por la agrupación Franja Morada de la facultad de Derecho, este lunes se realizó en la sede de esa unidad académica una charla de la que participaron el economista y candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Martín Tetaz, y los integrantes de la lista 502 de Juntos por el Cambio (JxC), que encabezan Germán Alfaro (senadores) y Roberto Sánchez (diputados).

Del evento también participaron la diputada nacional y candidata a senadora en segundo término, Beatriz Ávila, el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, el legislador Raúl Albarracín, el concejal Agustín Romano Norri, el dirigente de la Franja Morada Nicolás Gerez y estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.

Durante la charla, los referentes de JxC evaluaron la grave crisis económica que atraviesa el país, con fuertes críticas al kirchnerismo gobernante.

“La situación del país es grave, la recesión económica es dura, está es una historia de decadencia de 70 años Argentina viene acumulando”, planteó Tetaz, quien señaló que es necesario trabajar para resolver dos grandes problemas. “Por un lado tenemos la inflación, y por otro los impuestos que se le cobra a la actividad productiva, lo que termina afectando a toda la población y la Argentina se queda sin dólares, y es por eso que chocamos con la crisis esa cada 5 años”, argumentó el economista porteño.

Tetaz dijo que “hay que cambiar la situación económica de la Argentina y lograr un país sin inflación, para lo cual es necesario modificar la carta orgánica del Banco Central y terminar con los impuestos abusivos a la producción”. Sobre ese último tema, el candidato a diputado por CABA opinó que “es insólito que se cobre impuestos a la exportación, algo que no pasa en ningún otro lugar del mundo, debido a que eso atenta contra la capacidad de crecer”. Y agregó: “Estamos diciendo a los productores que no vendan al mundo, que no contraten trabajadores, no inviertan y si eso pasa no inviertan en la Argentina y eso provoca una crisis”.

Por otro lado, Tetaz analizó la demora en el tratamiento del presupuesto 2022 por parte del Congreso de la Nación, situación que atribuyó a una interna dentro del propio oficialismo “Primero el gobierno tiene que conseguir que sus propios diputados estén de acuerdo con sus proyectos y eso no está pasando. El ministro de Economía (Martín Guzmán) envío el proyecto y van más de 50 días que no fue a defender algunos puntos, mientras que la propia vicepresidenta Cristina Kirchner ha escrito una carta diciendo que ese presupuesto no va, porque ella quiere gastar más dinero e imprimir más dinero y todos sabemos cómo termina eso”, advirtió el economista. Tetaz dijo que JxC “será una oposición muy responsable, que acompañará las cosas que estén bien y si no propondrá el debate para sacar lo mejor”.

A su turno, Alfaro se refirió a “la situación de pobreza de Tucumán, que tiene peores indicadores que la media nacional, con un 50% de pobreza y un 11% de indigencia, sumado a un alto desempleo”. El intendente de la Capital y postulante a senador nacional dijo que “a eso tenemos que agregar la fuerte presión impositiva, con el tema del impuesto a los Sellos e Ingresos Brutos, que son toda una invitación a no invertir para el sector privado”.

Alfaro señaló que “con voluntad y compromiso se puede salir de esta situación, ya que tenemos cuatro universidades, lo que significa que tenemos mucha gente capacitada y somos una provincia rica en recursos humanos para salir adelante”. Según el jefe municipal, para lograr ese objetivo “es importante una reforma política en Tucumán, que tiene casi el doble de personal estatal con respecto a la actividad privada, que es la única que genera riqueza”. Por otro lado, el primer candidato a senador de JxC advirtió que “Tucumán se ha transformado en una de las provincias más pobres del NOA, mientras que Santiago del Estero que era la provincia más pobre, hoy tiene una infraestructura superior a la de nuestra provincia, donde falta algo tan básico como el agua potable”.

Alfaro se mostró optimista sobre el futuro tras las elecciones del próximo domingo. “Por primera vez siento que en 25 años la gente quiere dar vuelta una situación, que quiere cambiar, no por política, sino por necesidad. Y nosotros estamos en condiciones de lograrlo. El cambio para nosotros será este 14 de noviembre”, argumentó.

El intendente de San Miguel de Tucumán aseveró que “el Gobierno nacional está en descomposición y no tiene un plan económico”. Y sentenció: “Yo veo que están preparando la retirada, teniendo en cuenta que la CGT, el organismo más fuerte como gremio aliado que tiene el Gobierno, ya se separó”.