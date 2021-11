Cartas de lectores III: negociaciones con el FMI

El acuerdo de Facilidades Extendidas, que necesitamos para salir del centenario túnel financiero que dejó el préstamo político del FMI a Macri, está condicionado por el imperio financiero que lidera Estados Unidos, junto a los estados satélites que le obedecen, en el conglomerado financiero más poderoso del mundo. Argentina, para conseguir un dictamen favorable al acuerdo, necesita la anuencia del 85% del directorio del organismo, en donde el país del norte tiene el 17% de los votos salvavidas. En este escenario la negociación está sujeta a las opiniones técnicas de tres miembros claves del directorio, que lógicamente responden al principal socio del FMI; si en este contexto incluimos al presidente Joe Biden, que desafiando a Dios (“La pandemia, los ricos y los pobres”, LA GACETA, 04/8/20) creó un quinto jinete del Apocalipsis en la persona del nuevo embajador norteamericano, Marc Stanley, entonces los argentinos debemos asumir, que estamos a merced de Los Cinco Jinetes del Apocalipsis, que decidirán el futuro de millones de compatriotas. Para los estados damnificados por el liberalismo, la irrupción del FMI se asemeja a un tsunami, utilizado como herramienta de conquista y sometimiento a los países pobres infectados por el virus liberal (Malasia, Indonesia, Filipinas, Grecia, etc.), que endeudan a los pueblos con las fantasías de la lluvia de inversiones, los brotes verdes, el derrame etc., que algunos sectores compraron de inmediato. Frente a este panorama, que tuvo origen en la política internacional, corresponde plantearse el siguiente interrogante: si a Macri el FMI lo financió para ser reelecto en 2019, también podría condicionar el acuerdo, con el guiño de algún ministro del área económica, llevando al gobierno popular, a perder la elección de medio término, y debilitarlo camino al 2023. En este escenario se repetiría la historia de los ceos liberales que están de los dos lados del mostrador (LA GACETA, 20/06/17, y 28/06/17)), porque no conozco, ningún profesional de las finanzas, discípulo de un premio Nobel de Economía, que haya puesto sus servicios profesionales en beneficio de los pobres, sencillamente porque no podemos pagarle lo que Wall Street. La encerrona política y financiera del imperio pone al gobierno frente a tres alternativas: a) pagar: es una misión imposible porque la economía no genera los recursos para afrontar los vencimientos; b) negociar, significa aceptar los condicionamientos políticos y económicos, con ajustes incluidos, recomendados por el quinto jinete; c) rechazar la emboscada dejándole al pueblo la decisión final, a través de un plebiscito, porque en definitiva será el soberano, soportando ajustes y privaciones, el que pagará semejante adefesio que nos dejó la gestión liberal.

José Emilio Gómez

[email protected]