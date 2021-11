Atlético: el técnico se hizo cargo

El sábado, el plantel de Atlético salió silbado del campo de juego después de mucho tiempo. No hubo indultados. La paciencia de los hinchas se acabó; incluso, en las redes sociales hubo debates.

Por ese motivo no llamó la atención que un grupo de simpatizantes se haya acercado al playón de estacionamiento para cantar contra Mario Leito y la comisión directiva. “No hagan política con el club”, fue la frase más utilizada por los hinchas.

En medio de ese clima hostil, el que tomó la posta fue Pablo Guiñazú. Antes de dar el aviso de que los jugadores no participarían en la zona mixta, el DT enfrentó a los medios en conferencia de prensa, asumió la derrota y protegió a los suyos.

“Creo que hubo dos partidos de fútbol, uno el primer tiempo otro el segundo, el esfuerzo de los chicos en la primera parte fue muy grande. Nos gustó muchísimo y se los dije. En el segundo, se abrió con el gol; en la desesperación de ir a buscar el partido aparecieron los espacios para ellos en el medio de campo”, explicó el entrenador.

Una de los aspectos más criticados por los hinchas fue el actitudinal. Otra vez Atlético sufrió el primer golpe y no reaccionó. Ni siquiera pateó al arco en el segundo tiempo, eso que estuvo más de 30 minutos con desventaja en el marcador y es uno de los puntos en los que tendrá que hacer mucho énfasis el DT para trabajar en la semana.

“Estamos bien con los jugadores, los bancamos a muerte, muy orgullosos por el esfuerzo que hicieron frente a Racing. Venimos haciendo un trabajo bárbaro en los entrenamientos, más allá de que no se estén dando los resultados”, aseguró el cordobés.

A la hora de valorar la producción de su equipo en el último partido, “Cholo” admitió que felicitó a sus jugadores en el entretiempo a la vez que se hizo cargo de la derrota del “Decano”. “Racing es un equipo con mucha jerarquía, por eso en el descanso felicité a los jugadores por el desempeño y por la condición táctica que tuvieron. Es una lástima que no pudimos concretar algunas situaciones que tuvimos. Yo no sentí a un Atlético superado en ningún momento”, admitió. Y fue más allá: “me hago cargo de todo lo que ocurrió en el segundo tiempo. Tengo que ser más claro con mi mensaje, fue toda culpa mía”, defendió a sus pupilos.

Entre el desgaste físico, la acumulación de amarillas y el resultado en contra, Guiñazú tuvo que hacer algunas variantes obligadas. Por ejemplo, dejó en la cancha a Guillermo Acosta, notoriamente agotado físicamente; ordenó el ingreso de Franco Mussis por el amonestado Abel Bustos: sin delanteros suplentes en el banco, a falta de diez minutos mandó a la cancha a Joaquín Pereyra en lugar de Cristian Menéndez. “Lógicamente que el desgaste físico hace que en algún momento no empecemos a llegar a tiempo al hueco para aprovechar las jugadas en ataque, pero estos chicos se merecen realmente más de lo que estamos consiguiendo”, señaló de manera insistente.

El fútbol se rige por los resultados y los estados de ánimo. Atlético, en lo que va del campeonato, no se pudo apoyar ni en una ni en la otra. El sábado tenía la posibilidad de alimentar ambas para encargar con mejores expectativas la recta final del torneo. Pero no pudo ser.

“En el primer tiempo vi muchas cosas que quiero ver en mis equipos, no nos queremos alejar de ese camino, pero debemos seguir trabajando mucho, no hay secretos; magia no hace nadie”, finalizó el entrenador.

Triunfazo femenino

En el estadio de la Liga Metanense, Atlético goleó 6-0 a El Carril y accedió al partido decisivo de la fase final de la Región Norte de la Copa Federal. Espera por el ganador de Chicoana, YPF y Mitre.