Masso cuestionó la liberación de José López

El legislador Federico Masso, candidato a senador por el Frente Amplio, se refirió a la libertad bajo fianza otorgada por la justicia al ex secretario de Obras Públicas del Kirchnerismo, José López. “Es una hecho aberrante para las instituciones. Estas son las cosas que no le hacen bien ni a la política ni a la justicia. Manzur, como jefe de gabinete, debería dar una explicación y no mirar para otro lado. Que explique por qué su amigo José López está libre”.

Masso puso énfasis en la fianza y se refirió al modelo de justicia que quiere el oficialismo. “José López pagó una fianza de 14,5 millones y ahora podrá caminar como cualquier hijo de vecino después de robar miles de millones de fondos públicos. Es inadmisible que el corrupto de López esté libre. Una persona que la vimos impunemente arrojar bolsos que contenían 9 millones de dólares, apenas estuvo preso 5 años. Este es el modelo de impunidad que tiene que terminar, le tenemos que decir basta”.

Masso expresó en ese sentido que “López simboliza el modelo del kirchnerismo: corrupción, impunidad y obras nunca iniciadas: que Manzur explique donde está el tren a Concepción, obra que figuraba ejecutada durante la gestión de López y los tucumanos no vimos ni un durmiente”.

Para concluir, el legislador Federico Masso, candidato a senador por el Frente Amplio, convocó a la ciudadanía a terminar con este modelo. “Son muchos los tucumanos y tucumanas de bien que queremos terminar con este modelo que nos impone el kirchnerismo, pero también juntos por el cambio, donde su jefe político Mauricio Macri tiene que dar explicaciones en la justicia por las causas de espionaje que tiene iniciadas o el caso del Correo Argentino, además de los miles de millones de dólares que fugaron durante su gobierno. Por eso este 14 de noviembre, los convocamos a elegir distinto, a que no sigan votando más de lo mismo y terminemos con ese modelo de país donde se benefician unos pocos y el proyecto colectivo que queremos sigue sin desarrollarse”, finalizó.