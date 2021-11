Minar de bitcoins de forma "casera" ya no es imposible

Primero, el “problema” con los bitcoins era entender básicamente qué eran y cómo funcionaban. En los últimos años, está claro que han penetrado en muchísimos sectores de la sociedad y aquella primera barrera parece superada: es una divisa digital (criptomoneda) que puede funcionar como medio de intercambio. Lo importante es asumir que no existe físicamente y que ningún país tiene control sobre ella. Seguramente ya leyó o escuchó esta explicación con lo que la primera tesis queda confirmada.

Sin embargo, hoy, las dudas son otras. De hecho, son certezas como lo eran los bitcoins en tiempos donde no sabíamos tanto. Nos falta conocimiento, pero ya son una realidad. Todo empieza por una pregunta: ¿Es posible “tener” bitcoins en casa? Hemos avanzado. De no saber qué era y cómo funcionaba, ya estamos en la posición de pedir obtenerlas y acumularlas en la “comodidad” de nuestro hogar. Después de todo, si es digital y no existe físicamente en ningún lugar, ¿por qué no podría tenerla en mi casa? La respuesta a esa pregunta es positiva: Sí, sí se puede “tener” bitcoins en casa. De esa respuesta se desprenden más preguntas que intentaremos responder: ¿Qué hace falta? ¿Cuándo empieza a ser rentable? ¿Cuáles son sus costos y beneficios? ¿En Tucumán es posible?

En primer lugar es justo presentar el término correcto en estos casos, otra de las cosas que quizás no sabemos, pero está sucediendo. La razón por la cual entrecomillamos “tener” es porque la palabra adecuada es “minar”. “Minar bitcoins es el proceso de invertir capacidad de computacional para procesar transacciones, garantizar la seguridad de la red, y conseguir que todos los participantes estén sincronizados”, define la revista Forbes, la más entendida en el mundo de los negocios.

Es decir, para “tener” o “minar” bitcoins es necesario tener una alta disponibilidad de computadoras. Otra de las preguntas que nos hacemos era la de “¿cuál es el costo?” Para eso también hay respuesta. “Para minar se necesitan equipos informáticos especiales denominados ‘ASIC’. Esto implica una inversión de entre U$S 6.000 y U$S 10.000 si se trata de un equipo nuevo, y de entre U$S 375 y U$S 1.250 si se trata de un equipo usado. Además, el minero debe contar espacio físico, refrigeración, electricidad y conexión a internet”, responde Ámbito Financiero, otra de las publicaciones gráficas entendidas en el tema.

¿Cuándo comienza a ser rentable? Es otra de las dudas. Ahí empieza a jugar otra cuestión. Una vez instalado el sistema computacional necesario, la minería consiste en el proceso informático mediante el que se buscan criptomonedas que circulan por la red. “De esta forma, cuando se verifica un bloque de información, el minero recibe una recompensa en forma de nuevas criptomonedas que se introducen en el mercado”, asegura Forbes.

"Para encontrarlo hay que hacer muchos intentos, con máquinas que consumen muchísima energía. Cuanto más avanza la red, más es el requerimiento energético para obtener estos mismos hashes", explicaron en agosto Etienne Marcus y Francisco Doska en la jornada del del DescentralizAR 2021, un evento organizado por la ONG BitcoinArgentina y el mismo periódico Ámbito Financiero.

“El primero que consiga descubrir el bloque tendrá derecho a ser el primero en registrarlo y será recompensado con monedas nuevas.

En el caso del bitcoin, un nuevo bloque es descubierto cada 10 minutos y el ajuste de dificultad ocurre aproximadamente cada dos semanas para mantener equilibrada la emisión”, explican los entendidos. Es decir, con el soporte correcto y necesario, puede ser fácil, pero llegar justamente hasta ahí parece ser lo complicado.

¿En Tucumán hay mineros de Bitcoin? En principio sí. Muchos de ellos prefieren mantenerlo en reserva y nadie está ventilando la actividad, pero la realidad es que ya hay algunos en la provincia. Como sucedió al principio con apenas ser un usuario, demorará un poco en normalizarse pero, como la tecnología, las criptomonedas y su mundo avanzan a paso rápido.