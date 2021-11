Cartas de lectores II: Transporte público

A partir de los tristes acontecimientos que siguieron a la instalación de la emergencia sanitaria en 2020, el servicio público de transporte de pasajeros no volvió a retomar el estado previo de funcionamiento (que era ya defectuoso) sino que profundizó su crisis: luego de las 21 hs es una odisea volver a casa o llegar al trabajo o al estudio, o al esparcimiento (al que también las personas tienen derecho). A eso deben sumarse los largos períodos de espera de las unidades y el estado deplorable de algunas de ellas. También hay que recordar que las tarifas que se pagan por el servicio (boletos y abonos) son elevadas en comparación con la de otros distritos con mayor número de habitantes y superficie territorial. En particular, señalo los servicios que cubren la ruta Tucumán -Tafí Viejo, por San José ¿Quién debe ocuparse de este asunto que tenga cargo y cobre sueldo?: No lo sé, debe haber alguien que se ocupe. Estas son las cosas que le importan al pueblo. Así de sencillo. Gracias por el espacio.

Victoria del Carmen Suárez

[email protected]