Recibirán la tercera dosis 96.000 mayores de 70 años

Tucumán será la primera provincia del país en colocar terceras dosis a mayores de 70 años, más allá del programa que comenzó hace una semana para personas inmunocomprometidas o mayores de 50 que se habían vacunado con Sinopharm. Ayer la ministra de Salud Rossana Chahla informó que se abriría el link en https://vacunartuc.gob.ar/ para que los interesados comiencen a sacar los turnos.

“Hemos trabajado mucho con la dosis adicional todo este tiempo en pacientes inmunosuprimidos y también en aquellos donde estaba indicado por alguna situación especial, por un caso ocasional. Ahora los mayores de 70 años van a recibir a partir del lunes su tercera dosis. Se les colocará Astrazeneca”, sostuvo la funcionaria. “Además vamos a empezar desde la semana que viene con todo el personal de la salud. La Salud Pública lo hará en los distintos hospitales, como lo hicimos el año pasado. En cuanto a la parte privada, va a sacar un turno porque ya están empadronados para recibir la tercera dosis. El link estará disponible desde mañana a la noche (por hoy)”, agregó. En total son 38.794 las personas que integran el sistema de salud, tanto público como privado, que serán inoculados con una tercera dosis.

Mas vacunas

Chahla estuvo ayer presente en el depósito central del Siprosa, donde se recibieron más vacunas. “Estamos recibiendo 60.840 dosis de vacunas de Pfizer para completar esquemas de los adolescentes. Vamos muy bien, de 3 a 11 años, ya tenemos el 40 % con la primera dosis; mientras que, en adolescentes de 12 a 18 años, el 61 % está vacunado con primera dosis”, destacó. E informó que el 72 % de los tucumanos tiene colocada la primera dosis y el 52 %, la segunda. “Le pedimos por favor a la gente que tiene libre la accesibilidad en los distintos nodos de toda la provincia, que vaya a hacer su segunda dosis. Necesitamos volver a empezar y dar los turnos, y ahí será más complicado porque tendremos muchas personas en los nodos”, dijo.

En total serán 96.000 los tucumanos mayores de 70 años que podrán recibir la dosis de refuerzo. Deben tener en cuenta que no importa cuál fue la vacuna que recibieron tanto en la primera como en la segunda dosis. En el caso de la tercera, como ya se dijo, será con Astrazeneca.

Los que faltan

Con el avance de la variante Delta, en el Siprosa creen que es necesario reforzar la inmunización. Sobre todo teniendo en cuenta que hay casi 150.000 tucumanos que no completaron el esquema de vacunación ya que no se acercaron a los nodos a recibir la segunda dosis. Por eso, el director de Gestión Sanitaria, Miguel Ferre Contreras, había recordado que la vacunación ya era libre. Que no hace falta turno. Simplemente con ir a uno de los nodos con el DNI se podrá colocar la segunda dosis, incluso en niños siempre que estén acompañados por un adulto. Se recuerda que hay disponibilidad de todas las vacunas.

Más de 200.000 contagios: no se registraron nuevos decesos

Tucumán llegó ayer a 200.102 contagios desde que se inició la pandemia al informarse de 104 casos nuevos en las últimas 24 horas. Si bien no se reportaron nuevos decesos, la provincia acumula 3.433 fallecimientos desde marzo del año pasado. El total de pacientes dados de alta a la fecha es de 194.547. A nivel nacional, se registraron 28 muertes y 1.271 nuevos contagios de coronavirus. Con estas cifras, el país acumula un total de 5.295.260 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que las víctimas son 116.083.