Cristina llegó a una clínica porteña para someterse a una cirugía programada

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será sometida hoy a una operación programada en el Sanatorio Otamendi. Según confirmaron fuentes del gobierno nacional, el procedimiento será una histerectomía completa. Es decir, una extirpación del útero y el cuello uterino. No obstante, aclararon que la decisión no responde a ninguna urgencia.

La ex jefa de Estado salió de su casa a las 6.34 de la mañana y prefirió no hacer comentarios al ser abordada por un grupo de periodistas que hacía guardia en su domicilio. Apenas nueve minutos después -a las 6.43- su automóvil ingresó al garage del centro médico donde será sometida a una cirugía que prevé una internación de tres o cuatro días. El postoperatorio dependerá de las características de la intervención, pero todo indica que Cristina Kirchner no participaría de manera activa del tramo final de la campaña electoral. Durante ese tiempo permanecerá en la habitación 410.