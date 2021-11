Mountain bike: son los mejores yendo cuesta abajo

Si algo enseñó la historia reciente es que el tiempo debe ser aprovechado a como dé lugar. Nunca se sabe qué puede cambiar la realidad y menos si su efecto será positivo o negativo, aunque es ahí donde cada uno puede tomar el rumbo de su propio destino y avanzar, acertando o no, pero hacia adelante siempre. Con esa actitud es que los seis tucumanos que se consagraron en el Campeonato Argentino de descenso deberán encarar el camino hacia 2022 para defender la corona lograda en El Cadillal.

Es cierto que pasaron pocos días desde el triunfo tras haber domado el circuito de “La Aerosilla”. Pero también es verdad que la próxima temporada será mucho más regular, siempre teniendo en cuenta que la covid-19 seguirá estableciendo las nuevas reglas de continuidad en el mundo. Es mejor no relajarse, entonces. Por lo tanto, en menos de 12 meses, cuando a Marcelo y Mateo Cáceres, Lourdes De la Orden, José Luis Gallardo, Mathias Lerda y Juan Martín García les toque defender el título, la preparación de los riders, incluidos los mismos campeones, probablemente sea de mucha mejor calidad.

Los 144 competidores de 13 provincias del país no llegaron con una carga de competencia importante en la modalidad descenso específicamente. Incluso el campeón de la máxima categoría, el mendocino Gonzalo Gajdosech, reveló que en Tucumán corrió apenas la segunda carrera del año piloteando la bicicleta que sirve para descender. Sí había incursionado en otras competencias con otros tipos de mountain bikes.

Sumado al hecho de que habrá más competencia durante 2022, los tucumanos campeones argentinos deberán contemplar la posibilidad de que el campeonato, a fecha única como suele disputarse, no se realice en sus tierras. Ser locales fue otra de las razones por las cuales en seis de las nueve categorías en las que se compitió, hubo ciclistas de “El Jardín de la República” que conquistaron el título.

Sin embargo, en ese punto, la organización realizó un trabajo impecable que dejó conforme a todos, por lo que no sería una locura que Tucumán, con la organización del Club Tucumano de Descenso a la cabeza, sea nuevamente el escenario de la carrera más importante de cada temporada. En consecuencia, mantener la condición de ser los mejores descensistas del país será un desafío de altísima complejidad para los seis riders tucumanos.

Geografía y dedicación

A Mathias Lerda le sorprendió su consagración nacional. “Tuve poco entrenamiento porque estoy trabajando intensamente en un nuevo proyecto de una bicicletería”, explicó el campeón Master A. Lerda sumó su segundo Argentino y con gusto especial porque por primera vez fue en casa.

En su categoría fue subcampeón otro tucumano, Guillermo García. “Esperaba que los locales hayamos tenido un buen rendimiento”, aseguró Lerda. “Tenemos el mejor lugar, desde mi punto de vista, para practicar. Los circuitos son muy accesibles y además los chicos se entrenan y se dedican bastante”, elogió el rider que forma parte del grupo que dejó al descenso tucumano con una estupenda reputación este año. La bajada final de Lerda fue justo en plena tormenta lo que hizo más meritoria la llegada a la meta. “Fue complicado porque el trazado cambió. A la clasificación la largué con el circuito seco y, con la lluvia, todo se hizo un barrial, así que tuve que bajar prolijito”, comentó sobre la manga final.

Subirá de categoría y el nivel será muy exigente

La contundencia no formó parte de su respuesta. Quizás porque sus jóvenes 16 años no van tan en consonancia con la chapa que porta desde el domingo y la responsabilidad que conlleva: campeón argentino categoría Cadetes. ¿Esperabas ganar? “Tenía muchas ganas, pero creo que sí. La categoría estaba muy peleada”, reconoció Juan Martín García. Entre los integrantes del sexteto tucumano campeón, García tendrá una particularidad en la temporada que viene. “El año próximo paso a una categoría mayor, así que estará mucho más complicado, pero voy a dar lo mejor, como siempre”, anticipó el alumno del colegio Milenio. Lucas Matías Cardozo, en el tercer puesto del podio, también puso en alto el prestigio del descenso tucumano en Cadetes.

Con las pilas puestas

José Luis Gallardo es palabra autorizada para dar diagnóstico de cualquier aspecto de la práctica del descenso. Con sus 58 años, apodado cariñosamente como “El Abuelo del Viento”, tuvo como rival a sí mismo. Podría pensarse que su situación no reviste complicaciones. “Es complejo para mí porque quiero ver qué es lo que puedo hacer. Superarme”, explicó Gallardo. “Tuve problemas en la bajada porque una de las competidoras se retrasó y, para evitar cualquier complicación, no quise apurarla. Así son las carreras y hay que respetar las reglas del juego”, describió Gallardo explicando el motivo por el que no quedó del todo conforme con su tiempo.

“El Abuelo del Viento”, que fue campeón en Master C, se pone en analista de la situación que se vivió en El Cadillal. Incluso su análisis suena como un llamado de atención para sus comprovincianos competidores. “Más que la cantidad de títulos, me sorprendió la cantidad de tucumanos que hubo, eso quiere decir que los chicos se pusieron las pilas a full porque en otras ocasiones estuvimos flojos, pero este año Tucumán tuvo una buena presencia en los podios. Venimos bien, veremos qué nos depara 2022”, dijo Gallardo.

Otra más de los Cáceres

Los Cáceres sumaron otra emoción fuerte en su carrera deportiva. Marcelo, papá; Mateo, hijo, se consagraron en Master B2 y Juveniles, respectivamente. Lo mismo que les había pasado en abril en Villa La Angostura, cuando compitieron en la primera fecha de la Copa Argentina. “Fue muy sorprendente escuchar el triunfo de mi papá, siempre tuve esperanzas en que él hiciera una bajada prolija y rápida”, reconoció Mateo, de 18 años.

A diferencia de su padre, él bajó ya cuando la lluvia había cesado. “Yo tuve suerte porque recién estaba empezando a llover, estaba algo patinoso y luego se largó torrencialmente”, recordó Marcelo, que tiene una diferencia de tres décadas con su hijo.

Los Cáceres festejaron su logro, pero también sintieron el doble de felicidad por el buen rendimiento de los comprovincianos. “Si te vas a hacer alguna de las bajadas de San Javier y la completás, podés largarte en cualquier circuito del mundo. En ese sentido, por las sendas que tenemos, somos privilegiados y es una razón por la que hay un buen nivel siempre”, opinó Marcelo. “Fue muy emocionante ver tantos tucumanos en el podio. Muchos campeones, pero otros lo hicieron excelente también obteniendo un segundo o tercer puesto. Es lindo ver que estamos ‘ahí’ de ser los mejores en este deporte”, completó Mateo.

Por quinta vez, y va por más

La campeona argentina, Lourdes De la Orden, es contundente. “No me sorprendió que haya tantos tucumanos campeones porque el nivel es muy bueno desde hace tiempo”, destacó la ciclista de montaña.

Cinco campeonatos argentinos y triunfos en las modalidades cross country y enduro, avalan el “ojo clínico” de De la Orden. “Es bueno ver a tantos chicos de categorías como Cadetes y Menores que están andando fuerte porque ellos son las promesas”, analizó la corredora.

La agenda de competencia de De la Orden registra varios triunfos en los últimos meses: en agosto ganó la fecha del Open Shimano de enduro que se corrió en San Javier, en septiembre triunfó en el Desafío de las Nubes de cross country en Salta y posteriormente en otra jornada del enduro que se disputó en Córdoba este mismo mes. Este fin de semana, en La Sala, intentará ganar el título XC tucumano cuando se corra la última fecha del torneo que lidera en su categoría.