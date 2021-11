Manzur ordenó avanzar con el congelamiento de precios de los medicamentos

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, respaldó el pedido del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de congelar el precio de medicamentos en un intento de frenar la inflación. Para esto, ordenó crear una "mesa de trabajo" integrada por técnicos del PAMI, de la secretaría de Comercio Interior y del Ministerio de Salud, para avanzar en el tema y tomar luego una decisión.

El Canciller Santiago Cafiero confirmó que, durante la reunión de gabinete que se llevó a cabo esta mañana en Casa Rosada, se abordó esta cuestión. "El jefe de Gabinete encomendó una mesa de trabajo que se va a llevar adelante hoy entre PAMI, que moviliza el 40% de la compra de medicamentos, Comercio Interior y Salud", dijo Cafiero a la prensa en Casa Rosada.

La industria farmacéutica repudió el posible congelamiento de precios en medicamentos

"Claramente el aumento de los precios en los medicamentos es algo que ocupa al Gobierno, como en otros bienes y servicios que también han tenido aumentos, entonces Comercio no tiene más que alertar y prender las alarmas y empezar a trabajar sobre eso", afirmó el canciller, quien además dijo que se buscará “lograr acuerdos" con los laboratorios para llevar adelante una nueva medida.

Cabe recordar que Feletti consideró necesario "algún tipo de intervención" en el sector de medicamentos ante la suba de precios, al entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado".

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", dijo el titular de Comercio Interior.