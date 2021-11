Repudian la agresión de Macri a la prensa: tiró un micrófono de C5N

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió el gesto agresivo del expresidente Mauricio Macri cuando se dirigía al juzgado de la localidad bonaerense de Dolores, donde debía declarar en indagatoria por supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

El exmandatario le quitó el micrófono al periodista de C5N, que se encontraba en el lugar entre varios colegas, y lo tiró al piso.

FOPEA se solidarizó con Nicolás Munafó, el cronista del canal de noticias. "Fue muy raro; no entiendo por qué agarró el micrófono. Me lo alcanzó un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No funciona, no enciende", explicó el movilero de C5N.

Macri se disculpó por la agresión al periodista de C5N

Una filmación del hecho muestra que Macri “manotea el micrófono de C5N, lo tira y sigue caminando”. Después, “esa herramienta de trabajo fue pateada y terminó en el agua”, indicó FOPEA, citando el testimonio de un trabajador de prensa que estaba en el lugar.

Por escrito, Macri dijo que el juez Bava es incompetente y que responde al Gobierno

Macri fue convocado hoy, por cuarta vez, luego de que el jueves pasado la indagatoria se suspendiera sobre la marcha, por el planteo de su defensa que sostuvo que para poder declarar el expresidente necesitaba ser relevado del deber de confidencialidad.

Ya en el interior del juzgado, el exmandatario le entregó un escrito al juez federal de Dolores, Martín Bava, que lo citó a indagatoria. Lo acusó de ser incompetente, de responder al Gobierno y haberlo introducido en la causa “por la ventana” después de la derrota electoral del oficialismo del 12 de septiembre pasado.