Síndrome poscovid: hay tucumanos que tienen síntomas desde hace más de un año

Afortunadamente y por ahora, la pandemia de coronavirus retrocede. Pero el paso de la enfermedad va dejando huellas en algunos infectados. Se trata del síndrome poscovid, covid persistente o long covid (en inglés). Se sabe que este cuadro clínico afecta sobre todo a mujeres y se manifiesta con intensidad variada y síntomas diversos, como dificultad para respirar (disnea), fatiga, disfunción cognitiva y problemas neurológicos. De hecho, la semana pasada la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un reconocimiento de esta condición y aseguró que una de cada 10 personas arrastran una sintomatología constante meses después. "Esta primera versión fue desarrollada por pacientes e investigadores. Entendemos que la definición puede cambiar a medida que surgen nuevas pruebas", se lee en el documento original.

Pese a esa declaración, todavía se trata de una novedad y los enfermos se ven obligados a peregrinar por distintos especialistas. Tal es el caso de Mónica Lugones, una experta en finanzas de 47 años que se infectó durante la primera oleada en Tucumán, en agosto del año pasado. "Al principio, subía unas tristes escaleras y me faltaba el aire; me ponía pálida. Además, no paraba de dolerme la garganta", cuenta. Esas molestias la acompañaron durante seis meses. Como no se iban, su médico de cabecera empezó a derivarla. Al cabo, ha recuperado su estado físico. Pero esa especie de faringitis se le ha hecho crónica.

Sin embargo, otras dos huellas son las que más pesadumbre le generan: le falla la memoria como nunca antes le había sucedido y experimenta una rara complicación al escribir: "después del coronavirus, omito palabras. No sé qué me pasa. Cuando releo mi oración, no entiendo porqué lo hice". Las teorías que manejan los expertos para explicar esa amalgama de males son varias, pero ninguna definitiva. O puede ser una alteración en las respuestas inmune o inflamatoria. O que el virus haya quedado en un reservorio y se vaya reactivando, esbozan.

"Si bien sabemos mucho más que antes de este poscovid, aún no tenemos definidos sus tiempos; por ahora, esos lapsos son arbitrarios. Además, cada tanto surgen patologías que no están descriptas y en consecuencia ignoramos si debemos atribuirselas o no. En los hospitales tucumanos se están organizando consultorios exclusivos; no obstante, no hay especialistas en covid prolongado. Simplemente, los médicos que a diario vemos estos cuadros tratamos de tener una orientación, en función de esa experiencia y de los papers internacionales", explica a LA GACETA la doctora Ana María Stok, médica neumonóloga y directora médica del centro "Investigaciones en Patologías Respiratorias".

"Mucha gente queda con fibrosis de pulmón", apunta enseguida. Pero no es la única consecuencia del long covid: en su consultorio ha recibido personas con fatiga crónica (que les genera una enorme complicación en el ámbito laboral debido a la renuencia de los empleadores para comprender esa realidad), con anemia y con secuelas neurológicas (como el caso de la señora Lugones). Incluso ha visto lesiones oculares y en la piel surgidas varios meses después. Este espectro de manifestaciones la llevan a pensar en la urgencia de equipos interdisciplinarios que puedan encarar los tratamientos.

- ¿Es posible que se requiera otra definición de la OMS separada para niños?

- Pese a que en ellos el contagio suele transcurrir de manera casi imperceptible, sí se han observado, posteriormente, patologías hematológicas y neurológicas.

Hay que distinguir la covid aguda de las secuelas que puede dejar este virus. Por ejemplo, la capacidad pulmonar de una persona que ha estado grave se suele resentir. Al principio quedan los órganos lesionados y estos van recuperándose poco a poco. En la covid persistente, long covid o síndrome poscovid -en cambio- esos síntomas no se corrigen o aparecen otros unos tres meses después de haber recibido el alta, diferencia la neumonóloga.

Los problemas cognitivos, como fallas en la memoria, falta de concentración y déficit atencional, son otros de los achaques característicos. Si bien pareciera que con el transcurrir de las semanas van remitiéndose, también hay pacientes que no mejoran. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es posible que una enfermedad viral altere nuestras facultades mentales? "La capacidad de neuroinvasión está bien documentada en la mayor parte de los coronavirus", afirma el doctor Federico Pelli Noble, neurólogo.

Los síntomas más característicos: dolores de cabeza y migrañas, cansancio y fatiga, dolores musculares y articulares. complicaciones respiratorias, problemas neurológicos y disnea

"El post covid está emergiendo como una enfermedad prevalente, multiorgánica, con síntomas que aparecen luego de la infección por sars cov 2", añade. Con frecuencia, recibe consultas por dolores de cabeza y articulares, neuropatías, fatigas, insomnios, hipotensión arterial, síncopes vagales por desórdenes autonómicos, mareos, ansiedades, depresiones, trastornos cognitivos, dificultades en la concentración, movimientos anormales, desordenes vasculares y neblina mental. "Estos cuadros aparecen en hasta un 30 % de los recuperados de covid agudo -cuantifica-. Asimismo, se ha comprobado que las complicaciones neurocognitivos están persistiendo al menos durante un año".

Por otra parte, los mecanismos que intervienen en el long covid no son únicamente el efecto directo de la infección viral, sino también el indirecto del entorno, del estrés traumático, del aislamiento social y de los factores económicos, enumera. ¿Qué se hace con ese paciente? "La bibliografía mundial coincide en que quedan muchos interrogantes sin respuestas. Empero, se recomienda un ejercicio aeróbico leve, apoyo psicológico y un tratamiento de tipo sintomático, con antiinflamatorios y analgésicos. No hay ningún fármaco específico. Esto es algo nuevo y todos estamos aprendiendo", contesta.

En definitiva, no solo la enfermedad del coronavirus nos ha sorprendido, sino las enfermedades que ella parece desenmascarar al retirarse. Mientras los médicos buscan formación e información, los afectados transitan por una suerte de limbo sanitario. Con optimismo quizás, pese a todo: "acepté vivir con estos lastres. Al menos estoy viva. Después del covid, eso es mucho. Ahora disfruto de cada momento. Y me doy lugar para hacer lo que me hace feliz. No me postergo más", cierra Lugones.

Covid-19 agudo: signos y síntomas que duran hasta cuatro semanas. Síndrome poscovid, covid persistente o long covid: signos y síntomas que se desarrollan durante o después de la infección y que en algunos casos se prolon más de un año

