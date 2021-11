Susana Giménez sufre una de las peores secuelas del coronavirus

Susana Giménez reveló que, a cuatro meses de recibir el alta médica luego de permanecer dos semanas internada en terapia intermedia por covid-19, aún presenta secuelas de la enfermedad. “Me falla un poco la memoria”, precisó.

Según explicó, pese a que cumplió con la rehabilitación y las indicaciones de los médicos, todavía siente las consecuencias que causó el virus en su organismo, que no tienen que ver con su voz o su sistema respiratorio, sino con la memoria.









"La única secuela que me quedó del covid-19 es que me falla un poco la memoria, alguna palabra que luego aparece”, reveló Susana en una entrevista. Asimismo, reconoció que también “el pelo se me puso como paja, se cae, me pongo de todo para ponerlo bien".





La conductora, de 77 años, contrajo coronavirus el pasado 5 de junio, en Uruguay, a donde había decidido instalarse para pasar la cuarentena. Días antes había recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en el predio del Campus Municipal de Maldonado.





Transitó los primeros días de la enfermedad en su casa, pero luego los médicos decidieron su internación tras detectar una disminución de su capacidad respiratoria.