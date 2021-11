El Gobierno nacional analiza congelar los precios de los medicamentos

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó que el Gobierno nacional analiza la posibilidad de congelar los precios de los medicamentos. "No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado”, advirtió el funcionario, ante el fuerte aumento de precios en los últimos meses.

Feletti dijo que en las próximas semanas se comenzará a revisar el alza que registraron los precios de los medicamentos, que promediaron el 45% y los de mayor prescripción médica se encarecieron 86% en lo que va del año, según los relevamientos realizados por el colegio de farmacéuticos. Muy por encima de la inflación general registrada en el mismo periodo.

"No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado. Nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero esto es así", aseguró el funcionario en diálogo con FM Futurock.

Para avanzar en el tema, Feletti se reunirá este mismo martes con la titular del PAMI, Luana Volnovich, y mañana prevé encontrarse con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. “Tenemos la preocupación por medicamentos y la vamos a abordar", dijo el secretario de Comercio.

“Podés tener la mejor paritaria, la mejor fórmula de movilidad previsional, pero si todo se te va con la canasta estamos mal”, planteó.

En un mismo sentido, Feletti volvió a defender el congelamiento de precios por 90 días: "La inflación tiene un gran componente de alimentos. Si frenamos el proceso de remarcación y nos sentamos a ver cuáles son las necesidades reales de las empresas para mantener su nivel de producción, podemos decir cuáles son las correcciones que hay que hacer. Esto no es una idea peregrina, está pasando en todas partes del mundo".