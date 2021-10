Por ley, es el Día de la Democracia

“La única forma de no fracasar es concretar una democracia con poder en la Argentina es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se lo da el pueblo. El pueblo unido, sin distinción entre radicales y antirradicales, peronistas y antiperonistas”. Este pasaje corresponde al discurso de Raúl Alfonsín en el acto del 26 de octubre de 1983, en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires, conocido como “el alfonsinazo”. “Es el espíritu que reseña el ‘Día del Retorno a la Democracia en la República Argentina’, que se conmemora en Tucumán cada 30 de octubre, en virtud de la Ley 9.131”, subrayo el referente del Movimiento Boina Blanca, Ariel García. El ex legislador fue autor de la norma, sancionada el 26 de octubre de 2018 por la Legislatura y promulgada cuatro días después por el propio García, quien como vicepresidente segundo de la Cámara quedó entonces a cargo del Poder Ejecutivo provincial. “Con elección de 1983 no sólo se pone fin a la criminal dictadura militar que se inició en 1976, sino que se cancela el ciclo de golpes de Estado que se había iniciado en 1930, con la destitución de Hipólito Yrigoyen, y que supuso más de medio siglo de tutela militar sobre la vida de los argentinos. Este día debería ser recordado y homenajeado como la fecha verdaderamente histórica que es”, aseveró el politólogo y actual delegado regional del Enargas.