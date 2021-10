Ocaranza, sobre Bussi: “que baje su candidatura y apoye a Juntos”

“Lo mejor que puede hacer Ricardo Bussi, y que tal vez le sirva para reconciliarse un poco con la comunidad es bajar su lista y votar por Juntos por el Cambio, ya que no le queda a FR ningún cuadro político, se volvió un partido unipersonal. Juntos es el único sector que puede detener al oficialismo en el Senado y en la Nación y cada voto es importante, por eso lo invito a que reflexione”, expresó el secretario de Gobierno, Rodolfo Ocaranza. “Bajarse ahora le ahorrará la vergüenza de la peor elección de FR en su historia, el 14 de noviembre”, acotó Ocaranza al respaldar al legislador Walter Berarducci, que había cuestionado a Bussi por haber difundido públicamente que había contraído Covid, lo cual fue desmentido 48 horas después por el Siprosa. “Venimos observando el derrumbe de FR en manos del hijo del ex represor. Primero sus causas en la Justicia, tanto en el ámbito provincial como federal. Tiene abierta una causa por supuesto abuso sexual, desde Juntos por el Cambio proponemos que los candidatos deben contar con fichas limpias para poder postularse, algo que Bussi difícilmente pueda cumplir. En tercer lugar, lo abandonaron en los últimos tiempos los pocos cuadros políticos que lo rodeaban, y casualmente su supuesta enfermedad de la semana pasada le sirvió a su hija, candidata a diputada luego de la renuncia de Nadima Pecci, para no presentarse a debatir, realmente lamentable. Ahora es cuando debiera renunciar”, finalizó.