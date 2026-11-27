Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo defendió su plan económico y criticó gestiones kirchneristas ante el 13° Congreso de Economía Regional, con miras al escenario electoral venidero.
- En el foro del Club de la Libertad, Caputo destacó el liderazgo de Milei luego de que el Tesoro lograra renovar todos los vencimientos de deuda y absorber liquidez.
- El funcionario ratificó la meta de bajar impuestos y anunció la llegada de inversiones del RIGI, buscando consolidar la competitividad y sostener la disciplina fiscal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del programa económico y lanzó un mensaje para el año electoral, criticando al kirchnerismo y su modelo que “empobreció al país”. El titular del Palacio de Hacienda volvió a cargar contra la última administración nacional, la cual “empobreció al país” debido a las políticas económicas adoptadas. En ese sentido, se refirió a la frase “Vamos a volver” que entonan en el sector del peronismo y dejó un mensaje de cara a las elecciones del año próximo.
“Venimos de un modelo que empobreció al país. Es importante recordarlo, porque hay elecciones y empiezan con el cuento de que van a volver mejores cuando sistemáticamente siempre volvieron peores”, dijo Caputo durante su exposición en el 13° Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad. El ministro económico sostuvo que cada vez “volvieron peores” y explicó que, desde la primera presidencia de Cristina Kirchner hacia adelante, cada gobierno de ese signo político realizó malas gestiones económicas, según su criterio. “Siempre lograron volver peores, por si alguno se come el cuento de que pueden volver mejores”, agregó.
Caputo realizó una exposición en la que mostró los avances realizados por el Gobierno a través del programa económico. Dijo que seguirán bajando impuestos “para que la economía argentina sea de las más competitivas del mundo” y adelantó el ingreso de un RIGI en la provincia de Corrientes. A su vez, elogió al presidente Javier Milei y lo calificó como un “referente mundial”. “Estos cambios ocurren por el presidente, que se puso sobre sus espaldas la batalla cultural. Es un referente mundial, y eso tiene un mérito impresionante”, sostuvo.
Un respiro
El equipo económico que encabeza Caputo se tomó ayer un respiro. El Gobierno logró renovar todos los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado en la licitación. El Tesoro adjudicó $26,71 billones, por encima de los compromisos que vencían en la jornada, con un rollover de 104,87%, lo que implicó una absorción neta de liquidez. La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $29,16 billones y concentró la mayor parte de las colocaciones en instrumentos que ajustan por inflación, tasa de interés o evolución del dólar.