Amazon: habrá huelgas y protestas en más de 20 países durante el Black Friday y el Cyber Monday
Trabajadores y sindicatos impulsarán medidas de fuerza y movilizaciones internacionales para reclamar mejores salarios, libertad sindical y condiciones laborales dignas. La campaña también exige que la multinacional asuma sus responsabilidades fiscales, sociales y ambientales.
Resumen para apurados
- Trabajadores de Amazon realizarán huelgas en más de 20 países durante el Black Friday y Cyber Monday para exigir mejoras salariales y derechos laborales.
- La campaña global 'Make Amazon Pay' surge tras el primer convenio colectivo en Canadá, en contraste con las ganancias récord y el impacto ambiental de la firma.
- Las medidas buscan presionar a la empresa durante su mayor pico de ventas anual y fijar un precedente para la negociación colectiva a nivel internacional.
Trabajadores de Amazon realizarán huelgas y protestas en más de 20 países durante el Black Friday y el Cyber Monday, dos de las jornadas de mayor actividad comercial del año. Las medidas forman parte de una campaña internacional que reclama a la compañía el reconocimiento de los derechos sindicales, mejores salarios y condiciones laborales más seguras.
La iniciativa, denominada Make Amazon Pay (Que Amazon pague), es impulsada por UNI Global Union y la Internacional Progresista. Incluye huelgas, piquetes, manifestaciones y acciones de solidaridad en centros logísticos, depósitos y oficinas de la empresa.
Los reclamos no se limitan a las condiciones de empleo. Las organizaciones sindicales también exigen que la multinacional pague los impuestos correspondientes y se haga responsable del impacto social y ambiental de sus operaciones.
En qué países habrá huelgas y protestas contra Amazon
Las movilizaciones tendrán alcance internacional y se desarrollarán en distintos continentes durante el Black Friday y el Cyber Monday.
Entre las acciones anunciadas se destacan:
- Alemania: el sindicato ver.di convocó huelgas en 11 localidades.
- Estados Unidos: los Teamsters organizarán protestas en Los Ángeles y Chicago.
- India: trabajadores de Amazon y organizaciones aliadas preparan movilizaciones en al menos 23 ciudades.
- Polonia y Luxemburgo: habrá acciones sindicales y manifestaciones.
- América Latina: se prevén protestas en Brasil, Colombia y Uruguay.
La campaña busca aprovechar las jornadas de mayor volumen de ventas de Amazon para visibilizar los reclamos de sus trabajadores y generar presión sobre la dirección de la compañía.
Qué reclaman los trabajadores de Amazon
La campaña Make Amazon Pay reúne demandas laborales, sindicales y ambientales. Uno de sus principales objetivos es que Amazon reconozca el derecho de sus empleados a organizarse y negociar convenios colectivos en todos los países donde opera.
Entre los reclamos también figuran:
- Mejores salarios y remuneraciones dignas.
- Condiciones de trabajo seguras y saludables.
- Protección de los empleados frente al calor extremo.
- Límites a los mecanismos de vigilancia laboral.
- Libertad sindical y reconocimiento de la negociación colectiva.
- Responsabilidad fiscal y ambiental de la compañía.
Las organizaciones sostienen que el crecimiento económico de Amazon debe estar acompañado por mejores condiciones para quienes trabajan en sus centros logísticos, depósitos y oficinas.
El antecedente de Canadá: el primer convenio colectivo de Amazon en Norteamérica
La nueva jornada internacional de protestas llega después de un avance sindical en Canadá. Trabajadores de un centro logístico de Columbia Británica consiguieron el primer convenio colectivo vinculante para empleados de Amazon en Norteamérica, luego de un proceso de arbitraje.
El acuerdo tendrá una vigencia de tres años e incluye un salario de hasta 29 dólares canadienses por hora al finalizar ese período, indemnizaciones por despido de hasta 18 semanas y una semana adicional de vacaciones para los empleados con diez años de antigüedad.
Christy Hoffman, secretaria general de UNI Global Union, destacó el resultado de la negociación y lo consideró un avance para los trabajadores de la multinacional.
“Tras años de lucha, los trabajadores de Amazon en Norteamérica por fin han logrado un gran avance. Los trabajadores de Columbia Británica cuentan ya con un convenio colectivo”, afirmó.
El acuerdo representa un antecedente para otros sindicatos que buscan avanzar en el reconocimiento de derechos laborales dentro de la compañía.
Los beneficios de Amazon y los reclamos por su impacto ambiental
Otro de los ejes de la campaña está relacionado con el crecimiento económico de la multinacional y sus responsabilidades ambientales.
Según los datos difundidos por las organizaciones sindicales, Amazon obtuvo beneficios récord de U$S 77.700 millones durante 2025, mientras que sus emisiones de carbono aumentaron un 16%.
Además, la empresa prevé invertir U$S 220.000 millones durante 2026, con una parte importante de esos recursos destinada al desarrollo de inteligencia artificial y centros de datos.
Para los sindicatos y las organizaciones que impulsan Make Amazon Pay, estas cifras contrastan con los reclamos de los trabajadores por mejores salarios, estabilidad y condiciones laborales.
Las protestas durante el Black Friday y el Cyber Monday buscan instalar esa discusión en dos fechas centrales para el comercio electrónico mundial, cuando millones de consumidores realizan compras y Amazon concentra una parte importante de su actividad comercial.