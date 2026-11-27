Entre 2017 y 2025, las condiciones de vida de las personas mayores mostraron un deterioro que se concentra en el último bienio. En 2024-2025 la insuficiencia de ingresos alcanzó al 46% de los hogares con personas mayores, el valor más elevado de toda la serie, y el malestar psicológico pasó del 19,5% al 34% entre las personas de 60 años y más. Los datos surgen de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-UCA) y corresponden a la población de 60 años y más residente en áreas urbanas del país. Este diagnóstico desnuda, una vez más, las carencias que se observan en un estrato que es el más golpeado por la realidad socioeconómica: los adultos mayores.
Determinar a qué edad se es anciano no es tan sencillo como fijar un número de años exacto. Desde una perspectiva global y de salud pública este concepto depende de factores biológicos, sociales y funcionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el umbral de 60 años o más como referencia para hablar de población mayor o “adulto mayor” en sus análisis demográficos y de envejecimiento, pero esto no implica una edad legal ni única para considerarse anciano en todas las sociedades.
Alimentación, atención sanitaria y vivienda son las tres grandes preocupaciones de esa franja social, de acuerdo con un estudio de la Defensoría de la Tercera Edad. “Hay 2 millones de personas mayores, sobre los 8 millones, que no tienen familia, que no tienen red familiar. Por lo cual, estamos en un problema de una enorme dimensión”, advirtió el titular de esa área, Eugenio Semino.
La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores protege los derechos humanos y libertades de la persona mayor. Esa convención, entre otros principios, promueve la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor; la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; la igualdad y no discriminación; la participación, integración e inclusión en la sociedad; el bienestar y cuidado; la seguridad física, económica y social; la autorrealización y la equidad e igualdad de género.
Las reformas estructurales, aunque necesarias para el sostenimiento de las finanzas públicas nacionales, no contemplan cuestiones que tiendan a robustecer aquellos principios. Desde hace años, el sistema previsional argentino profundizó su deterioro: menos trabajadores formales implican menos aportes para el régimen y, por ende, menos prestaciones. La obra social PAMI no llega a brindar las coberturas que los adultos mayores requieren en esa etapa de la vida. Así, cada vez más personas solo pueden acceder a la Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM), un ingreso mínimo que no les alcanza para cubrir el costo de vida diario.
Sería interesante que el Estado revea esta situación y que la dirigencia, tanto oficialista como opositora, diseñe un nuevo esquema que garantice la inclusión de los adultos mayores en una nueva realidad económica.
Son ellos lo que, en definitiva, aportaron un sistema para que, en el futuro, puedan transitar la etapa pasiva de su existencia, sin pensar en las carencias económicas y amparados por los afectos familiares. El presente, sin embargo, los encuentra frente a la necesidad de buscar insertarse nuevamente en un mercado laboral más exigente.