Entre 2017 y 2025, las condiciones de vida de las personas mayores mostraron un deterioro que se concentra en el último bienio. En 2024-2025 la insuficiencia de ingresos alcanzó al 46% de los hogares con personas mayores, el valor más elevado de toda la serie, y el malestar psicológico pasó del 19,5% al 34% entre las personas de 60 años y más. Los datos surgen de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-UCA) y corresponden a la población de 60 años y más residente en áreas urbanas del país. Este diagnóstico desnuda, una vez más, las carencias que se observan en un estrato que es el más golpeado por la realidad socioeconómica: los adultos mayores.