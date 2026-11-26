El ex abogado de Laudelina aseguró que Loan murió atropellado y denunció un "pacto familiar" para ocultarlo
José Alejandro Fernández Codazzi declaró durante más de cuatro horas ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y sostuvo que Loan fue embestido por la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Pérez.
Resumen para apurados
- El exabogado de Laudelina declaró este jueves ante la Justicia en Corrientes que Loan murió atropellado por Caillava y Pérez, denunciando un pacto familiar de encubrimiento.
- Según el letrado, la tía plantó pruebas por orden de la pareja tras el choque en El Algarrobal, versión que tanto Laudelina como los padres del menor rechazaron rotundamente.
- La Justicia postergó para la próxima semana la indagatoria pedida por Laudelina para responder las acusaciones, en una causa marcada por contradicciones sobre el destino de Loan.
El caso por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves un nuevo testimonio de fuerte impacto. José Alejandro Fernández Codazzi, ex abogado de Laudelina Peña, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y aseguró que el niño habría muerto atropellado por la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, la tarde del 13 de junio de 2024, cuando la pareja se retiraba de El Algarrobal. Además, afirmó que existió un “pacto familiar” para ocultar lo ocurrido.
Durante más de cuatro horas de declaración, el letrado sostuvo que Laudelina le había contado que hubo una reunión en la que participaron Macarena Peña, hija de Laudelina; José Peña, padre de Loan; Camila Núñez y la abuela Catalina. Según esa versión, allí se habría acordado no hablar del supuesto accidente.
Fernández Codazzi afirmó que esa misma tarde Laudelina le confesó primero a Catalina y luego a José que se había tratado de un accidente de tránsito. También relató que la abuela se enojó con ella por romper el pacto de silencio y le advirtió que podía terminar presa por hablar.
Cómo habría ocurrido el accidente
En su declaración, Fernández Codazzi reconstruyó el relato que, según dijo, le había transmitido Laudelina sobre lo sucedido en El Algarrobal.
De acuerdo con esa versión, Loan se habría separado del grupo mientras juntaban naranjas en la tapera y regresó solo a la casa de su abuela. El abogado aseguró que Caillava y Pérez lo habrían atropellado cuando se retiraban del lugar.
“Ella no vio el impacto, solo escuchó el ruido, giró y vio que lo alzan al nene y lo tiran atrás, que abrió la caja (de la Ford Ranger) y lo tiran. Eso me contó delante de su hija (Macarena) haciendo la recreación, que los bracitos de Loan estaban caídos hacia los costados, que tenía rastros de sangre y los ojos en blanco”, detalló el letrado, según publicó Clarín.
También afirmó que Caillava y su marido estaban alcoholizados cuando salieron del lugar y que llevaban una conservadora con vino. Según su testimonio, la mujer le habría dicho a Laudelina que trasladarían al niño a un hospital y después avisarían a la Policía, mientras ella debía continuar con la búsqueda.
El abogado sostuvo que Laudelina no habría contado lo ocurrido por miedo, ya que consideraba a Caillava una persona poderosa.
Durante la audiencia, la tía de Loan negó a los gritos la versión del accidente. La reacción motivó un llamado de atención del presidente del tribunal. Su abogada intentó contenerla mientras escuchaba el testimonio entre lágrimas y gestos de negación.
Las sospechas sobre Caillava y el hallazgo del botín
En otro tramo de su declaración, Fernández Codazzi apuntó contra Carlos Pérez y lo señaló como la primera persona que acusó a Antonio Benítez de la desaparición de Loan ante el comisario Walter Maciel.
Sin embargo, el exabogado sostuvo que Benítez fue quien más buscó al niño durante aquella jornada y que siempre mantuvo un relato coherente. Por ese motivo, aseguró que cree en su inocencia.
El letrado también aportó detalles sobre el botín de Loan. Según afirmó, Laudelina le había confesado que enterró el calzado en un lodazal, a casi 2.000 metros del naranjal, siguiendo instrucciones precisas de Caillava.
En cuanto a la zapatilla, sostuvo que fue entregada a Laudelina cerca de la escuela abandonada durante la tarde del 13 de junio, alrededor de las 16. Caillava le habría indicado exactamente dónde debía colocarla.
Fernández Codazzi relató que esa misma tarde o noche Laudelina marcó el barro con las pisadas del botín antes de enterrarlo. Para señalar el lugar, rompió una rama de un árbol y clavó un palo junto a la zapatilla.
Además, aseguró que Laudelina le había dicho que no se animaba a contarle nada al comisario Maciel porque Caillava le había advertido que el policía estaba involucrado y conocía todos los detalles.
Los $50.000 y las negociaciones con la Justicia
Durante su declaración, Fernández Codazzi también negó haberle entregado los $50.000 que le secuestraron a Laudelina días después de que ella instalara la versión del accidente ante un fiscal provincial.
El abogado contó, además, que había negociado con la jueza federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo y el fiscal Mariano De Guzmán la posibilidad de cerrar un acuerdo abreviado o convertir a Laudelina en testigo arrepentida.
Esa alternativa implicaba que la mujer señalara la laguna donde supuestamente habría sido arrojado el cuerpo de Loan. Sin embargo, según relató, la tía del niño lo apartó de su defensa sin previo aviso. “Yo me enteré por un mail del Juzgado”, afirmó.
El testimonio también generó fuertes cruces entre los abogados defensores. Rodolfo Baqué, representante de Elizabeth Cutaia; el defensor oficial Enzo Di Tella, de Benítez; y Ernesto González, defensor de Caillava y Pérez, cuestionaron las preguntas del tribunal. La situación obligó al juez Ceroleni a intervenir con firmeza.
Otro de los datos que aportó Fernández Codazzi fue una supuesta respuesta de Laudelina cuando le preguntó por qué no habían avisado a la Policía sobre la desaparición del niño. Según el abogado, ella le contestó que “no sentían un afecto especial por Loan”.
El reclamo de los padres de Loan y la respuesta de Laudelina
José Peña y María Noguera, los padres del niño, estuvieron presentes durante la audiencia. La madre volvió a reclamar respuestas y expresó su desconfianza hacia los acusados.
“Todos los que están sentados acá saben dónde está Loan”, afirmó. Luego exigió: “Basta de circo y de mentiras”.
Noguera también cuestionó a Laudelina y recordó sus anteriores declaraciones: “Ya no le creo, porque cuando se sentó acá pidió disculpas, dijo una mentira. Yo miro a Laudelina, yo no voy a agachar la cabeza porque los que tienen que tener vergüenza son ellos”.
Por su parte, José Peña rechazó la existencia de un supuesto pacto familiar para ocultar el accidente. “Eso no existió. Nosotros estábamos en el campo buscando a Loan, no sabíamos nada”, sostuvo.
Al finalizar la audiencia, la defensora de Laudelina solicitó una ampliación de indagatoria para que su representada pudiera responder a las afirmaciones de Fernández Codazzi. Sin embargo, el tribunal resolvió postergar esa instancia para la próxima semana por falta de tiempo.