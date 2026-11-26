El caso por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves un nuevo testimonio de fuerte impacto. José Alejandro Fernández Codazzi, ex abogado de Laudelina Peña, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y aseguró que el niño habría muerto atropellado por la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, la tarde del 13 de junio de 2024, cuando la pareja se retiraba de El Algarrobal. Además, afirmó que existió un “pacto familiar” para ocultar lo ocurrido.