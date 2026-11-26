Resumen para apurados
- Monteros Vóley disputará desde este viernes el Tour 3 de la Liga Argentina en Rosario, donde jugará tres partidos para sumar puntos en el torneo nacional.
- El plantel dirigido por Leonardo Patti viajó con 12 jugadores y ya entrenó en el Club Sonder de cara a los cruces consecutivos ante Boca, Waiwen y San Lorenzo.
- Esta seguidilla de tres encuentros en días seguidos será clave para las aspiraciones del conjunto tucumano en la tabla de la máxima categoría del vóley nacional.
Monteros Vóley se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Liga de Voleibol Argentina (LVA). El equipo dirigido por Leonardo Patti viajó durante la medianoche del miércoles rumbo a Rosario, donde disputará el Tour 3 de la máxima categoría nacional entre este viernes y el domingo.
La delegación tucumana arribó este jueves al mediodía y, durante la tarde, realizó su primer entrenamiento en las instalaciones del Club Sonder. Allí, el cuerpo técnico dispuso una serie de trabajos técnicos y tácticos para ultimar los detalles de cara al enfrentamiento con Boca.
Para esta nueva etapa de la competencia, Patti contará con 12 jugadores: Santiago Longo, Salvador Mansilla, Lucas Díaz, José Díaz, Maximiliano Geysels, Santiago Aulisi, Gonzalo Pereyra, Martino Moyano, Nayuan Ruiz, Patricio Alderete, Nahuel García y Joaquín Villarreal.
El “Naranja” tendrá una exigente agenda, con tres compromisos en días consecutivos. Después de enfrentarse al “Xeneize”, el conjunto monterizo se medirá con Waiwen y cerrará su participación frente a San Lorenzo.
- Viernes 27 de noviembre: frente a Boca Juniors, a las 18.
- Sábado 28 de noviembre: frente a Waiwen, a las 15.
- Domingo 29 de noviembre: frente a San Lorenzo, a las 15.