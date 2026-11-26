Racing quiere dejar atrás un 2026 para el olvido y ya comenzó a moverse para dar un golpe en el próximo mercado de pases. Después de quedar eliminado en la fase regular del Clausura y sin posibilidades de disputar competencias internacionales en 2027, la dirigencia encabezada por Diego Milito inició gestiones para concretar el regreso de Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid y habitual integrante de las convocatorias de la Selección Argentina.