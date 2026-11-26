Resumen para apurados
- Diego Milito inició gestiones en Racing para repatriar al arquero Juan Musso de cara a 2027, buscando revertir el mal momento deportivo tras quedar sin copas.
- Musso no suma minutos en Atlético de Madrid al ser suplente de Jan Oblak. El club de Avellaneda le ofreció un contrato extenso, pero compite con ofertas del fútbol europeo.
- Su eventual retorno busca liderar la reconstrucción del plantel de Racing, aunque el jugador priorizará la opción que le garantice continuidad para seguir en la Selección.
Racing quiere dejar atrás un 2026 para el olvido y ya comenzó a moverse para dar un golpe en el próximo mercado de pases. Después de quedar eliminado en la fase regular del Clausura y sin posibilidades de disputar competencias internacionales en 2027, la dirigencia encabezada por Diego Milito inició gestiones para concretar el regreso de Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid y habitual integrante de las convocatorias de la Selección Argentina.
La “Academia” todavía tiene como prioridad definir quién será su próximo entrenador, pero eso no impidió que comenzaran los movimientos para reforzar el plantel. En ese contexto, Musso aparece como uno de los grandes objetivos de la institución, que pretende convertirlo en un referente del nuevo proyecto deportivo.
Según informó TyC Sports, los dirigentes ya se comunicaron con el futbolista para transmitirle su intención de repatriarlo. Además, de acuerdo con Olé, Milito le habría presentado una propuesta formal con un contrato de larga duración y condiciones económicas similares a las que percibe actualmente en España.
Sin embargo, todavía no existe un acuerdo. Musso deberá evaluar la posibilidad de regresar al fútbol argentino después de casi nueve años en Europa, donde también registra pasos por Udinese y Atalanta.
El arquero, de 32 años, tiene contrato con Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2028. Actualmente es suplente de Jan Oblak en el equipo dirigido por Diego Simeone y todavía no sumó minutos oficiales durante la temporada 2026/27.
La falta de continuidad podría influir en su decisión de buscar un nuevo destino, aunque su presente en la Selección Argentina representa otro factor importante. Musso fue parte del plantel subcampeón del Mundial 2026 y continúa en la consideración de Lionel Scaloni, por lo que deberá evaluar qué alternativa le ofrece mayores posibilidades de mantenerse en el seleccionado.
A eso se suma que, según trascendió, el arquero también cuenta con propuestas de clubes europeos. Por lo tanto, su regreso dependerá tanto de su voluntad como de las condiciones que pueda acordar para desvincularse del conjunto español.
Racing también busca a Carlos Alcaraz y Gabriel Rojas
El interés por Musso forma parte de una estrategia más amplia de la dirigencia, que pretende recuperar futbolistas identificados con la institución.
Uno de ellos es Carlos Alcaraz, actualmente en Everton de Inglaterra. Milito ya mantuvo contactos con el mediocampista, aunque la negociación presenta dificultades: Racing pretende incorporarlo a préstamo, mientras que el equipo de la Premier League prioriza una transferencia definitiva.
Otro de los nombres que aparece en carpeta es Gabriel Rojas, lateral izquierdo que fue campeón de la Copa Sudamericana 2024 con la “Academia” y que actualmente juega en Cruzeiro. El defensor llegó al fútbol brasileño a mediados de este año, pero no consiguió la continuidad esperada y manifestó públicamente su cariño por Racing.
De todos modos, su regreso tampoco sería sencillo, ya que tiene contrato con el club brasileño hasta diciembre de 2029.
Así, mientras busca definir a su nuevo entrenador, Racing ya empezó a diseñar la reconstrucción del plantel para 2027. La posibilidad de recuperar a Musso aparece como una de las apuestas más ambiciosas de la dirigencia, aunque todavía resta superar varios obstáculos para que el arquero vuelva a ponerse la camiseta celeste y blanca.