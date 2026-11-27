El vicepresidente primero del Concejo -a cargo de la presidencia-, Ramiro Ortega (Fuerza Republicana), explicó que “hay varios temas” que están siendo analizados en las comisiones de trabajo, entre ellos, el cálculo de gastos y recursos remitido por la intendenta Rossana Chahla para el próximo ejercicio. En ese sentido, el edil bussista detalló que Hacienda y Presupuesto, que preside el peronista Emiliano Vargas Aignasse, ya remitió las copias del proyecto al resto de los ediles para su estudio. “Lo iremos analizando; se aprobará o no de acuerdo a lo que determinen los concejales”, dijo.