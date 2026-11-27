El Concejo Deliberante de la Capital resolvió ayer por unanimidad prorrogar el período de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre. Con esto, el cuerpo municipal dejó abierta la posibilidad de discutir diversos asuntos que están pendientes en la agenda, entre ellos, el proyecto de ley del Presupuesto 2027 para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
El vicepresidente primero del Concejo -a cargo de la presidencia-, Ramiro Ortega (Fuerza Republicana), explicó que “hay varios temas” que están siendo analizados en las comisiones de trabajo, entre ellos, el cálculo de gastos y recursos remitido por la intendenta Rossana Chahla para el próximo ejercicio. En ese sentido, el edil bussista detalló que Hacienda y Presupuesto, que preside el peronista Emiliano Vargas Aignasse, ya remitió las copias del proyecto al resto de los ediles para su estudio. “Lo iremos analizando; se aprobará o no de acuerdo a lo que determinen los concejales”, dijo.
Mientras tanto, Ortega no descartó una nueva convocatoria al recinto para una nueva sesión el jueves próximo, con otros asuntos en el orden del día. “Hay que hablar con el resto del cuerpo para coordinar y llamar a Labor Parlamentaria para saber cuándo nos vamos a juntar a sesionar”, agregó el vicepresidente primero del cuerpo.
El municipio proyecta $454.000 millones de gasto para 2027. La cifra representa un 29,9% de incremento respecto del Presupuesto vigente (de $349.000 millones) y un 13% si se lo compara con la última ampliación presupuestaria.