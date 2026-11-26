Tucumán busca ampliar su oferta turística a partir de la producción vitivinícola. En el marco del Día Mundial del Vino, la provincia anunció la incorporación de seis nuevos emprendimientos a la Ruta del Vino de Altura, presentó el producto turístico Queso y Vino, Sabores con Altura, y confirmó la fecha de la segunda Fiesta de la Vendimia del Valle Calchaquí.