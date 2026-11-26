Tucumán suma seis nuevas bodegas a la Ruta del Vino de Altura y anunció la fecha de la Fiesta de la Vendimia 2027
En el marco del Día Mundial del Vino, autoridades, productores y referentes turísticos presentaron nuevas propuestas para impulsar el enoturismo en los Valles Calchaquíes. La segunda Fiesta de la Vendimia se realizará el 13 de marzo en Colalao del Valle.
Resumen para apurados
- En el Día del Vino, Tucumán incorporó seis bodegas a su Ruta del Vino de Altura y confirmó la Fiesta de la Vendimia 2027 en Colalao del Valle para potenciar el enoturismo.
- La medida incluye el circuito Queso y Vino y un homenaje al pionero Rolo Díaz, mediante un convenio entre el sector público y las bodegas para integrar producción y cultura.
- Con miras a captar visitantes internacionales, Tucumán promocionará su oferta de enoturismo y los Valles Calchaquíes en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid.
Tucumán busca ampliar su oferta turística a partir de la producción vitivinícola. En el marco del Día Mundial del Vino, la provincia anunció la incorporación de seis nuevos emprendimientos a la Ruta del Vino de Altura, presentó el producto turístico Queso y Vino, Sabores con Altura, y confirmó la fecha de la segunda Fiesta de la Vendimia del Valle Calchaquí.
El encuentro se realizó en la Federación Económica de Tucumán (FET) y reunió a autoridades provinciales, representantes del sector turístico, bodegueros y productores. La actividad estuvo encabezada por el presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, y su vicepresidenta, Inés Frías Silva.
También participaron legisladores, funcionarios, representantes de las cámaras empresariales y productores vinculados con la actividad vitivinícola de los Valles Calchaquíes.
Cuáles son las seis nuevas bodegas que se suman a la Ruta del Vino de Altura
Uno de los principales anuncios fue la incorporación de seis emprendimientos al circuito enoturístico de Tucumán. Se trata de proyectos que amplían las alternativas para recorrer los establecimientos productivos y conocer la elaboración de vinos en los Valles Calchaquíes.
Las nuevas incorporaciones son:
- Bodega Lazarillo.
- Bodega Puyai.
- Finca Del Blanco - Cáscara Negra.
- Viñedo Doña Amanda.
- Finca Los Talas - Familia Sarrulle.
- Finca Casilla Verde.
Desde el Ente Tucumán Turismo destacaron que la ampliación de la ruta permitirá ofrecer experiencias que van más allá de las degustaciones, con recorridos por las bodegas, contacto con sus productores y conocimiento de los procesos de elaboración.
“Cada nueva incorporación fortalece un circuito que propone mucho más que degustaciones: invita a conocer a sus protagonistas, descubrir los procesos productivos, recorrer los establecimientos y acercarse a una cultura que encuentra en la tierra, el clima y la altura rasgos distintivos”, expresó Inés Frías Silva.
Queso y Vino, Sabores con Altura: la nueva propuesta turística de Tucumán
Durante la celebración también se entregaron placas distintivas a bodegas, tambos, estancias y espacios culturales que formarán parte del producto turístico Queso y Vino, Sabores con Altura.
La iniciativa busca integrar la producción regional, la gastronomía, los paisajes y el patrimonio cultural en una misma experiencia para los visitantes.
La propuesta forma parte de un convenio entre el Ente Tucumán Turismo y la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán. El acuerdo contempla fortalecer la Marca Vino Tucumano y promocionar la Ruta del Vino de Altura y el circuito Queso y Vino en mercados regionales, nacionales e internacionales.
“Son dos sectores diferentes pero que se unen porque tienen algo muy poderoso en común, que es la cultura y la historia del valle. Cada vino y cada queso cuenta la historia del lugar de alguna manera y transmite una experiencia”, explicó Josefina Carro, presidenta de la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán.
Por su parte, Emanuel López Lauría, de Estancia Las Carreras, destacó la oportunidad que representa la propuesta para el Valle de Tafí, luego de que su queso recibiera el sello de Indicación Geográfica (IG), que lo convirtió en el primer lácteo argentino con identificación de origen.
Cuándo será la Fiesta de la Vendimia 2027 en Colalao del Valle
Otro de los anuncios de la jornada fue el lanzamiento de la segunda Fiesta de la Vendimia del Valle Calchaquí 2027.
La celebración se realizará el sábado 13 de marzo de 2027 en la plaza Miguel Critto de Colalao del Valle.
La propuesta, impulsada por el Gobierno de Tucumán a través del Ente Tucumán Turismo y la Comuna Rural de Colalao del Valle, reunirá a productores, vecinos y visitantes alrededor de los vinos de altura, la gastronomía regional y los productos locales.
Además, contará con una cartelera artística y actividades vinculadas con la cosecha de uvas, en una iniciativa que busca acercar la producción vitivinícola a nuevos públicos.
Tucumán promocionará los Valles Calchaquíes en una feria internacional de turismo
Durante el encuentro, el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales, anticipó que la provincia tendrá una delegación en la edición 2027 de FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se realizará en Madrid a mediados de enero.
La promoción tendrá como uno de sus ejes a los Valles Calchaquíes y, especialmente, a la Ciudad Sagrada de Quilmes, uno de los principales atractivos arqueológicos y culturales de la provincia.
La estrategia apunta a ampliar la llegada de visitantes internacionales y posicionar a Tucumán como destino de experiencias vinculadas con el vino, la gastronomía y el patrimonio histórico.
Homenajearon a Rolo Díaz, pionero de los vinos de altura en Tucumán
La celebración también tuvo un momento emotivo con el homenaje a Luis Rolando Díaz, conocido como Rolo, uno de los impulsores de la vitivinicultura tucumana y de la Ruta del Vino de Altura.
Díaz falleció el pasado 13 de octubre. Desarrolló su proyecto en Finca Altos La Ciénaga, ubicada a 2.300 metros sobre el nivel del mar, en Colalao del Valle, donde trabajó en la adaptación de distintas variedades de uva a las condiciones del territorio.
Entre sus aportes se destacó el desarrollo de la variedad viognier, que se convirtió en uno de los sellos distintivos de su bodega.
Sus hermanas, Cristina y Lucrecia, y su colaborador Ignacio “Nacho” Tena participaron del reconocimiento, durante el cual recibieron una placa y una flor en memoria del productor.
“Un hombre apasionado, con dedicación, con amor, que estuvo en el valle o en su bodega Altos La Ciénaga creando cepas de vino únicas. Hoy lo homenajeamos porque nos dejó hace poco y le entregamos a su familia una placa y también una bella flor para simbolizar eso, la belleza de lo que él hacía”, expresó Domingo Amaya.
Con nuevas incorporaciones a la Ruta del Vino de Altura, propuestas que integran la gastronomía regional y una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, Tucumán busca ampliar su oferta de enoturismo y fortalecer el desarrollo turístico y productivo de los Valles Calchaquíes.