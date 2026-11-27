Los años de espera tuvieron recompensa para María Natalia Sánchez, Antonio Tomás Ferreyra e Hipólito Julio Perdiguero. Los tres ganaron los Números de Oro en la novena semana del entretenimiento de LA GACETA y se repartieron el pozo acumulado de $8.000.000. Cada uno recibirá $2.666.667, un dinero que ya tiene destino.
Natalia, de 46 años, quiere saldar una deuda familiar; Antonio, de 70, necesita terminar el techo de una habitación de su casa, mientras que Julio, de 73, piensa ayudar a sus cinco hijos a completar sus viviendas. Para los tres fue la primera vez que ganaron después de muchos años de participar.
María Natalia Sánchez vive en Villa Mariano Moreno, trabaja como empleada doméstica y tiene un hijo de 15 años. Su historia con los Números de Oro comenzó en su infancia, cuando sus padres compraban LA GACETA y controlaban las tarjetas. Después de que su papá falleció, hace casi siete años, ella mantuvo la costumbre.
El día del premio había comenzado como cualquier otro. Natalia suele revisar la grilla temprano, después de llevar a su hijo a la escuela, pero esa vez no pudo hacerlo. Había salido al centro y recién al regresar, cerca del mediodía, se sentó a controlar los números. Cuando descubrió que había ganado, le pidió a su hermana que comprobara la tarjeta. “No lo podía creer. Estaba en el aire”, recordó.
La noticia llegó en un momento oportuno. Natalia y sus cuatro hermanos tienen una deuda pendiente relacionada con el cementerio de su papá y ya evaluaban pedir un préstamo para saldarla.
“Yo lo primero que voy a hacer es saldar esa deuda. Después ya quedo tranquila, más aliviada”, contó. Incluso tenía pensado visitar el cementerio antes de decidir qué hacer con el resto del dinero.
Antonio Tomás Ferreyra, vecino de Cruz Alta, se enteró de que había ganado a las cuatro de la mañana. Se despertó, revisó la tarjeta y descubrió que solamente le faltaba un número. La emoción no lo dejó volver a dormir. Al principio guardó la noticia para sí mismo y recién al día siguiente se la contó a su hijo.
Jubilado y participante de los Números de Oro desde sus comienzos, recibió el premio como una ayuda importante para su economía familiar. Su prioridad es comprar chapas para techar una habitación que tiene filtraciones y completar algunos trabajos pendientes en el exterior de su casa.
También tenía otro proyecto: comprar una camioneta Kangoo para que sus hijos pudieran utilizarla para trabajar. Aunque sabe que el dinero no alcanzará para todo, celebra haber ganado por primera vez. “Estoy contento con la situación que estamos pasando. Es una gran ayuda, por más que no sea el premio completo. Sí cayó en manos de otro pobre como yo, bienvenido sea”, expresó.
El tercer ganador es Hipólito Julio Perdiguero, de 73 años, vecino de Bella Vista. Vive con su esposa y sus cinco hijos y también lleva muchos años participando del entretenimiento. Su intención es destinar los $2.666.667 a ayudar a sus hijos a terminar de construir sus casas.
Con los tres premios entregados, el pozo de los Números de Oro se renueva. La próxima tarjeta, que se entrega junto con LA GACETA todos los viernes, permitirá participar por $4.000.000. Quienes tengan el sello de “Usuario Tarjeta Sol” podrán duplicar el premio y acceder a $8.000.000.