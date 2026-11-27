El día del premio había comenzado como cualquier otro. Natalia suele revisar la grilla temprano, después de llevar a su hijo a la escuela, pero esa vez no pudo hacerlo. Había salido al centro y recién al regresar, cerca del mediodía, se sentó a controlar los números. Cuando descubrió que había ganado, le pidió a su hermana que comprobara la tarjeta. “No lo podía creer. Estaba en el aire”, recordó.