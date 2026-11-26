Hay alianzas comerciales que se firman en una oficina y otras que se sellan en el altar. La de los Firestone y los Ford tuvo las dos cosas: empezó con un pedido de neumáticos en 1906, se volvió amistad alrededor de una fogata y terminó, cuatro décadas después, en un casamiento en una iglesia de Akron, Ohio. La novia de aquella boda, Martha Firestone Ford, murió el martes 24 de noviembre en su casa de Grosse Pointe, Michigan, rodeada de su familia. Tenía 101 años.