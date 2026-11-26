Resumen para apurados
- Martha Firestone Ford, heredera de Firestone y viuda del nieto de Henry Ford, murió a los 101 años en Estados Unidos tras forjar un legado en la industria y el deporte.
- Su boda en 1947 unió a dos imperios automotrices nacidos de una alianza comercial. Años más tarde, lideró la franquicia de la NFL Detroit Lions, consolidando su influencia.
- Su partida despide a un ícono de la aristocracia industrial estadounidense y cierra un capítulo histórico para las dinastías corporativas y deportivas de Detroit.
Escuchar nota
Hay alianzas comerciales que se firman en una oficina y otras que se sellan en el altar. La de los Firestone y los Ford tuvo las dos cosas: empezó con un pedido de neumáticos en 1906, se volvió amistad alrededor de una fogata y terminó, cuatro décadas después, en un casamiento en una iglesia de Akron, Ohio. La novia de aquella boda, Martha Firestone Ford, murió el martes 24 de noviembre en su casa de Grosse Pointe, Michigan, rodeada de su familia. Tenía 101 años.
Su nombre volvió a circular por una razón deportiva: durante seis temporadas fue la dueña principal de los Detroit Lions, el equipo de fútbol americano de la NFL que su familia controla desde 1963. Pero detrás de la noticia hay una historia más larga, la de dos apellidos que definieron buena parte del siglo XX industrial de EEUU. Uno ponía los autos; el otro, las ruedas.
"Con el corazón apesadumbrado reconocemos el fallecimiento de Martha Firestone Ford", informó la franquicia en un comunicado, en el que la definió como "un pilar de la comunidad de Detroit y la apasionada matriarca" del equipo.
Rebobinar hasta 1906
Para entender cómo se cruzaron las dos ramas del árbol hay que rebobinar más de un siglo. Harvey S. Firestone (1868-1938) había fundado en 1900 la Firestone Tire and Rubber Company para fabricar neumáticos de goma para carruajes tirados por caballos. En 1906 recibió el pedido que le cambió la vida: Henry Ford le encargó 2.000 juegos de neumáticos -8.000 cubiertas- cuando estandarizaba su producción. Fue el empujón financiero que necesitaba la empresa y el comienzo de una relación comercial que derivó en amistad.
Esa amistad tuvo escenario propio. Entre 1916 y 1924, Ford, Firestone, el inventor Thomas Edison y el naturalista John Burroughs salían cada verano de campamento. Se hacían llamar "los Vagabundos", aunque viajaban en caravanas de camiones y autos, con todas las comodidades de un magnate. Recorrieron los Everglades, los Adirondacks y las montañas Smoky.
Hay una postal de esos viajes que hoy parece premonitoria. En el campamento de 1921, en Maryland, al que se sumó el presidente Warren Harding, Estaban Edsel Ford -el único hijo de Henry- con su esposa, Eleanor Clay, y Harvey Firestone Jr. con la suya, Elizabeth Parke. Dicho de otro modo: los futuros consuegros compartieron fogón cuatro años antes de que nacieran los hijos que terminarían casándose entre sí.
Un almuerzo arreglado por las madres
Martha Parke Firestone nació el 16 de septiembre de 1925 en Akron, la ciudad de la goma. Era hija de Harvey Jr. y de Elizabeth Parke. Estudió en el Vassar College, donde la apodaban "Stoney", y se graduó en 1946.
Para entonces ya conocía a William Clay Ford, el menor de los cuatro hijos de Edsel y, con los años, el último nieto vivo de Henry. Según la biografía "The Fords", se vieron por primera vez en un almuerzo en Nueva York organizado -y presenciado- por las madres de ambos. No fue casualidad; fue una cumbre de dinastías.
Se casaron el 21 de junio de 1947 en la iglesia episcopal St. Paul's de Akron. La alianza que había nacido con un pedido de neumáticos quedaba, así, sellada con un apellido compuesto.
El matrimonio duró 66 años y tuvo cuatro hijos: Martha (1948), Sheila (1951), William Clay Jr. (1957) y Elizabeth (1961). Hoy la familia suma 14 nietos y 17 bisnietos.
De la tribuna al despacho
William Clay Ford Sr. compró en 1963 la totalidad de los Lions por 4,5 millones de dólares y fue su dueño durante medio siglo. Cuando murió, el 9 de marzo de 2014, a los 88 años, el control pasó a manos de Martha, que tenía la misma edad.
Lejos de ocupar un sillón decorativo, marcó la cancha. En noviembre de 2015, después de siete derrotas en los primeros ocho partidos, apartó al presidente del club, Tom Lewand, y al gerente general, Martin Mayhew. Contrató a Bob Quinn y el equipo volvió a los playoffs la temporada siguiente. Bajo su gestión, los Lions sumaron 45 triunfos, 50 derrotas y un empate en la temporada regular, y perdieron los dos partidos de postemporada que jugaron.
En 2020 le cedió la conducción a su hija Sheila Ford Hamp y quedó como propietaria y presidenta emérita hasta su muerte. Su hijo, William Clay Ford Jr., es desde 1999 presidente ejecutivo de Ford Motor Company.
Fuera de la cancha, fue durante años fideicomisaria de Henry Ford Health y, junto con su marido, impulsó el Henry Ford Maplegrove Center, dedicado al tratamiento de adicciones. En 2019 ayudó a crear Detroit Lions Inspire Change, el programa de la franquicia orientado a la justicia social.
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, destacó que Ford "se preocupaba profundamente por su familia, los jugadores, los aficionados y Detroit". Barry Sanders, una de las máximas figuras de la historia del club, la describió como "la definición de clase".
Un divorcio que le tocó ver
La historia tiene un epílogo que pocos recuerdan. La sociedad comercial que había unido a su abuelo con Henry Ford se rompió en mayo de 2001, cuando Bridgestone/Firestone -la japonesa Bridgestone ya era dueña de la marca- dejó de proveer a Ford tras el retiro de 6,5 millones de neumáticos vinculados con accidentes fatales de camionetas Explorer. Las dos empresas se culparon mutuamente.
"Esta no es una decisión que tomemos a la ligera después de casi 100 años de historia", le escribió entonces John Lampe, titular de Bridgestone/Firestone, al jefe de Ford, Jacques Nasser. Así terminaban 95 años de negocios.
Martha Firestone Ford sobrevivió 25 años a aquel divorcio corporativo. Y murió siendo lo que fue desde 1947: el punto exacto en el que el árbol de las ruedas y el de los autos comparten la misma rama. Las empresas firmaron la separación; la sangre, en cambio, nunca se enteró.