Resumen para apurados
- Las tucumanas Candela Delgado y Azul Medina, de Cardenales, fueron convocadas a una nueva concentración nacional de Las Yaguaretés, el seleccionado argentino femenino de seven.
- Ambas son las únicas citadas de Tucumán en una nómina de 20 jugadoras de seis uniones del país, ratificando el constante aporte del club Cardenales al rugby nacional.
- La convocatoria les permitirá competir por un lugar definitivo en el equipo nacional y consolida el desarrollo y protagonismo del rugby femenino tucumano en el país.
El rugby femenino tucumano volverá a tener representación en el seleccionado argentino. Candela Delgado y Azul Medina fueron convocadas a una nueva concentración nacional de Las Yaguaretés, en una lista integrada por 20 jugadoras de diferentes uniones del país.
Esta nueva convocatoria tiene como objetivo iniciar la preparación de cara a la temporada 2027.
En enero y febrero, el equipo tendrá los primeros desafíos del año, en Nairobi, Montevideo y San Pablo, con el objetivo de volver a clasificarse a la máxima división y pelear por un lugar fijo.
Para Delgado y Medina, la convocatoria representa una continuidad luego de un año donde ambas disputaron el SVNS 3 en enero, el SVNS 2 en febrero y marzo, y el SVNS World Championship Series (máxima categoría a nivel mundial), donde terminaron en el 10° lugar y no pudieron mantener la plaza.
Ambas representantes tucumanas pertenecen a Cardenales, institución que continúa aportando jugadoras a las Yaguaretés. Además, son las únicas representantes de la Unión de Rugby de Tucumán incluidas en la convocatoria.
Cardenales es uno de los cinco clubes que cuentan con más de una representante en la concentración, junto con Casa de Padua, Universitario de Córdoba, Club Taborín y Las Águilas, además de La Plata Rugby Club.
La nómina cuenta con rugbistas provenientes de las uniones de Buenos Aires, Córdoba, Nordeste, Cuyo, Entre Ríos y Tucumán.