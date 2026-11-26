Tevez llegó a las inferiores de Boca desde All Boys y fue alcanzapelotas en los partidos del primer equipo. Él mismo lo contó en una entrevista con El Gráfico en 2003, cuando ya era figura. "Cuando era alcanzapelotas, era un loco con los autógrafos. Les mangaba a todos los muchachos del Boca que ganó todo, como Palermo, el Guille, Bermúdez, Román… Y me saqué millones de fotos", recordó.