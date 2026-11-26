Resumen para apurados
- Carlos Tevez realizará su partido de despedida el 20 de diciembre en La Bombonera para celebrar su carrera, bajo el lema oficial "De alcanzapelotas a leyenda".
- El exfutbolista surgió de inferiores siendo juntapelotas de ídolos como Riquelme y Palermo, antes de debutar con Bianchi y consagrarse con 11 títulos en 279 partidos.
- El homenaje reunirá a figuras globales como Lionel Messi y Gianluigi Buffon, e incluirá actividades en Fuerte Apache, consolidando su legado histórico en el fútbol argentino.
Con la frase “De alcanzapelotas a leyenda”, Carlos Tevez anunció a comienzos de octubre su partido de despedida, que se jugará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera. El lema no es casual: resume un recorrido que empezó al costado de la cancha, cuando el pibe de Fuerte Apache todavía soñaba con jugar en Primera.
Tevez llegó a las inferiores de Boca desde All Boys y fue alcanzapelotas en los partidos del primer equipo. Él mismo lo contó en una entrevista con El Gráfico en 2003, cuando ya era figura. "Cuando era alcanzapelotas, era un loco con los autógrafos. Les mangaba a todos los muchachos del Boca que ganó todo, como Palermo, el Guille, Bermúdez, Román… Y me saqué millones de fotos", recordó.
En esa misma charla, habló de la admiración que sentía por Juan Román Riquelme. "Empezó siendo el ídolo inalcanzable, el genio que yo miraba desde afuera cuando era alcanzapelotas. Y ahora tenemos una amistad que me pone muy feliz. Román fue como mi consejero cuando llegué a Primera", contó.
De juntar pelotas a levantar copas
Aquel chico que juntaba firmas debutó en Primera de la mano de Carlos Bianchi y se convirtió en uno de los máximos ídolos de la historia del club. Con la camiseta azul y oro disputó 279 partidos, convirtió 94 goles y ganó 11 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2003 y la Copa Sudamericana 2004.
La historia tiene un cierre redondo: varios de aquellos ídolos a los que les pedía autógrafos estarán en su homenaje. Martín Palermo ya confirmó su presencia y Riquelme, hoy presidente de Boca, no solo le cedió el estadio, sino que también participará de la jornada.
La despedida, que será transmitida por ESPN, ya tiene confirmados a Lionel Messi, Sergio Agüero, Gianluigi Buffon y Leandro Paredes, entre otros. Antes, el “Apache” planea llevar a sus invitados a jugar un picado en Fuerte Apache, el barrio donde todo empezó.