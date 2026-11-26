Resumen para apurados
- Lionel Messi confirmó su presencia en el partido despedida de Carlos Tevez el 20 de diciembre en La Bombonera, mientras la organización gestiona la llegada de Cristiano Ronaldo.
- Tevez y Cristiano ganaron múltiples títulos en Manchester United entre 2007 y 2009. Otras figuras como Sergio Agüero y Gianluigi Buffon ya aseguraron su participación en el homenaje.
- La eventual presencia de Ronaldo permitiría ver por primera vez a Messi y al portugués en el mismo equipo o enfrentados en Argentina, convirtiendo el partido en un hito histórico.
La despedida de Carlos Tevez ya tiene a Lionel Messi confirmado, pero todavía le falta la pieza que podría convertirla en un acontecimiento mundial. Cristiano Ronaldo, ex compañero del “Apache” en Manchester United, aún no dio el sí para el partido del domingo 20 de diciembre en La Bombonera, y la organización sigue con las gestiones para convencerlo.
El anuncio de Messi llegó este jueves a través de la cuenta oficial del evento, con un mensaje que ilusionó a los hinchas: "¡Leo Messi, La Bombonera te espera!". Desde entonces, la pregunta se repite en las redes: ¿estará también el portugués? Por ahora, la lista de confirmados incluye a Sergio Agüero, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes y Rio Ferdinand, entre otros.
Tevez no oculta su deseo. Hace un tiempo, en el streaming Olga, avisó que si el portugués no viene, él mismo irá a buscarlo. "A Cristiano lo voy a buscar yo", aseguró entre risas. Y en una entrevista con Estudio Fútbol, por TyC Sports, ya imaginó la escena dentro de la cancha. "Lo que me voy a reír cuando Messi y Cristiano lo pasen al Flaco. Le digo: ‘Preparate, porque no los vas a ni ver’", lanzó.
Una sociedad que ganó todo en Manchester
Tevez y Cristiano compartieron dos temporadas en Manchester United, entre 2007 y 2009. En ese ciclo ganaron dos Premier League, la Champions League 2008 y el Mundial de Clubes de ese mismo año. En la final de Moscú ante Chelsea, el “Apache” convirtió su penal en la definición, mientras que el portugués falló el suyo.
Si finalmente acepta, la despedida podría regalar una imagen inédita: Messi y Cristiano nunca compartieron equipo. El último cruce entre ambos fue en 2023, en Arabia Saudita, cuando el rosarino jugó con PSG ante un combinado de Al Nassr y Al Hilal liderado por el portugués. Tevez, de todos modos, ya había planteado otra alternativa en 2025. "Debería jugar para un equipo Cristiano Ronaldo y para otro, Messi", propuso.
Mientras espera la respuesta, el “Apache” arma una agenda especial para sus invitados: una cena de gala el 17 de diciembre en la Usina del Arte, un picado en Fuerte Apache al día siguiente y una jornada de campo el 19. El partido en La Bombonera será transmitido por ESPN.