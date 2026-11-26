Tevez no oculta su deseo. Hace un tiempo, en el streaming Olga, avisó que si el portugués no viene, él mismo irá a buscarlo. "A Cristiano lo voy a buscar yo", aseguró entre risas. Y en una entrevista con Estudio Fútbol, por TyC Sports, ya imaginó la escena dentro de la cancha. "Lo que me voy a reír cuando Messi y Cristiano lo pasen al Flaco. Le digo: ‘Preparate, porque no los vas a ni ver’", lanzó.