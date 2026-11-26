En una entrevista con TyC Sports, Tévez contó que ya habló con Riquelme de Boca y que la invitación para que juegue está hecha: "Primero le quiero agradecer. Desde el primer momento en que lo llamé estuvo a disposición y eso es importante decirlo. Hoy es el presidente del club y va a hacer lo que él quiera: va a tener su camiseta por si quiere jugar y va a estar el palco por si lo quiere ver desde ahí. Pero a mí me encantaría que juegue. Yo me imagino a Román, a Martín y a mí arriba. Sería un sueño, imaginate cómo va a estar la Bombonera".