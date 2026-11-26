El sueño de Tevez para su despedida en La Bombonera: juntar a Riquelme y Palermo
Tras confirmar la presencia de Lionel Messi para el 20 de diciembre, Carlitos reconoció sus ganas de compartir delantera con Román y el "Titán". Además, le agradeció al presidente de Boca por poner el club a disposición y remarcó que la fiesta no tiene ningún trasfondo político.
Resumen para apurados
- Carlos Tevez expresó su deseo de reunir a Riquelme y Palermo el 20 de diciembre en La Bombonera, durante su partido de despedida para homenajear su trayectoria en Boca.
- Con la presencia de Lionel Messi ya confirmada, Tevez invitó al actual presidente 'xeneize' y agradeció su disposición, aclarando que el homenaje carece de intenciones políticas.
- El evento promete congregar a figuras del fútbol internacional y sellar un histórico reencuentro de ídolos boquenses, previo al calendario electoral del club en 2024.
La despedida de Carlos Tévez en La Bombonera sumó una expectativa extra de cara al domingo 20 de diciembre. Con la presencia confirmada de Lionel Messi y varias figuras internacionales, el "Apache" admitió cuál es su gran deseo para esa noche: volver a compartir cancha en un tridente histórico junto a Juan Román Riquelme y Martín Palermo.
En una entrevista con TyC Sports, Tévez contó que ya habló con Riquelme de Boca y que la invitación para que juegue está hecha: "Primero le quiero agradecer. Desde el primer momento en que lo llamé estuvo a disposición y eso es importante decirlo. Hoy es el presidente del club y va a hacer lo que él quiera: va a tener su camiseta por si quiere jugar y va a estar el palco por si lo quiere ver desde ahí. Pero a mí me encantaría que juegue. Yo me imagino a Román, a Martín y a mí arriba. Sería un sueño, imaginate cómo va a estar la Bombonera".
De todas maneras, "Carlitos" fue prudente sobre la decisión final del presidente: "Lo conocen a Román. Si se despierta y dice 'quiero jugar', va a jugar. Va a hacer lo que a él le dé la gana. Uno no quiere comprometerlo".
Por otra parte, Tévez buscó despejar cualquier especulación electoral alrededor del evento, teniendo en cuenta las diferencias públicas que mantuvieron en otros momentos: "No hay política en la despedida, es mi fiesta, la de Boca. Van a estar todos invitados. A su fiesta, a su cumpleaños, uno invita a quien quiere". En esa línea, explicó por qué eligió esta fecha para su homenaje: "Si quería hacer algo político lo hacía en junio; decidí hacerlo en diciembre porque sabía que el año que viene hay elecciones en el club. Quiero pasar un buen 20 de diciembre".