Resumen para apurados
- El DT de Palmeiras, Abel Ferreira, elogió la fortaleza mental de Estudiantes previo a la final de la Copa Libertadores que disputarán este sábado en Montevideo.
- El técnico destacó cómo el Pincha eliminó a Flamengo con un jugador menos. Ferreira afronta su cuarta final continental con el club paulista tras ganar las de 2020 y 2021.
- El duelo en el Centenario definirá al nuevo campeón de América, donde el DT portugués intentará sumar su tercera Libertadores y consolidarse como el más ganador del club.
A dos días de la final de la Copa Libertadores, Abel Ferreira analizó las virtudes de Estudiantes de La Plata, el rival de Palmeiras en la definición del certamen continental. El entrenador portugués destacó la experiencia de los futbolistas del conjunto argentino y puso especial énfasis en la capacidad que demostraron para sobreponerse a las adversidades durante las semifinales.
“Creo que es un equipo extremadamente competitivo, con jugadores muy experimentados. Eso ayuda en este tipo de eliminatorias”, señaló el director técnico del conjunto brasileño.
Ferreira tomó como referencia la clasificación del “Pincha” frente a Flamengo, instancia en la que el equipo platense consiguió llevar la serie a la definición por penales pese a jugar con un futbolista menos.
“Basta con ver cómo ellos consiguieron, incluso con un jugador menos, llevar la eliminatoria a los penales y clasificar. Esto demuestra un lado mental también muy fuerte del equipo argentino”, sostuvo.
En ese sentido, el portugués reconoció los méritos de Estudiantes para alcanzar la instancia decisiva y anticipó un encuentro exigente para sus dirigidos.
“Están todas las condiciones dadas para que sea un desafío y una final competitiva contra un equipo que, tal como Palmeiras, hizo méritos para estar en la final”, expresó.
Abel Ferreira, ante su cuarta final de la Copa Libertadores
El compromiso frente a Estudiantes representará la cuarta final de la Copa Libertadores en seis años para Ferreira desde su llegada a Palmeiras. El portugués se consagró campeón en las ediciones de 2020 y 2021, mientras que en 2025 debió conformarse con el subcampeonato.
Con 11 títulos desde su desembarco en 2020, Ferreira se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del “Verdão”. Además de los resultados deportivos, su gestión estuvo marcada por la promoción de jóvenes futbolistas como Endrick, Estevao y Allan.
El director técnico, que tiene contrato vigente con la institución brasileña hasta diciembre de 2027, buscará conquistar su tercera Libertadores y ampliar su cosecha de títulos al frente del club.
La final entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata se disputará este sábado, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.