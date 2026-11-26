A dos días de la final de la Copa Libertadores, Abel Ferreira analizó las virtudes de Estudiantes de La Plata, el rival de Palmeiras en la definición del certamen continental. El entrenador portugués destacó la experiencia de los futbolistas del conjunto argentino y puso especial énfasis en la capacidad que demostraron para sobreponerse a las adversidades durante las semifinales.