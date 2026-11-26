La sospecha que precipitó la detención

Según la investigación, ambos futbolistas habrían intentado comprar el silencio de testigos. La decisión judicial se apoyó en mensajes recuperados del celular de David, de julio, y en dos declaraciones tomadas por la Policía el 6 de noviembre. Una de ellas es de la víctima de un intento de homicidio atribuido a otros imputados, que contó que el delantero le ofreció unos 5.000 reales (unos U$S 872) a su hermana para que dejara de acusar a uno de los implicados. La defensa replicó que, en un testimonio anterior, la propia víctima había negado ese ofrecimiento.