Resumen para apurados
- La Policía detuvo este jueves al delantero David Correa da Fonseca en la práctica de Vasco da Gama en Río de Janeiro, acusado de narcotráfico y obstrucción de la justicia.
- La jueza dictó prisión preventiva tras detectarse que el futbolista intentó sobornar a testigos en una causa por intento de homicidio, tras previos allanamientos en agosto.
- El jugador permanece bajo custodia judicial a la espera del proceso penal en Espírito Santo, en un caso que también involucra al lateral Hayner y sacude al fútbol de Brasil.
La Policía de Brasil irrumpió este jueves en el centro de entrenamiento de Vasco da Gama, el equipo al que Boca eliminó en las semifinales de la Copa Sudamericana, y detuvo al delantero David Correa da Fonseca, conocido como DVD, en el marco de una causa por narcotráfico, intento de homicidio y obstrucción de la justicia.
El operativo, a cargo de las policías civiles de Río de Janeiro y de Espírito Santo, se realizó en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa, en el barrio de Jacarepaguá. Según el diario O Globo, el arresto se concretó a las 10.40 (hora local). Las imágenes que circularon en las redes muestran al futbolista, con la ropa de entrenamiento del club, escoltado por los agentes hacia el estacionamiento.
ð³ð§ð· David, jugador del Vasco da Gama, fue DETENIDO en el centro de entrenamiento del club. La PolicÃa lo fue a buscar mientras entrenaba. https://t.co/JsNw96bmZy— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 26, 2026
La orden de prisión preventiva la firmó la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, del 5° Juzgado Criminal de Serra, en Espírito Santo. La misma resolución alcanzó a Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral derecho de Vila Nova cuyo pase pertenece a Santos, que fue detenido en simultáneo en Goiás.
La sospecha que precipitó la detención
Según la investigación, ambos futbolistas habrían intentado comprar el silencio de testigos. La decisión judicial se apoyó en mensajes recuperados del celular de David, de julio, y en dos declaraciones tomadas por la Policía el 6 de noviembre. Una de ellas es de la víctima de un intento de homicidio atribuido a otros imputados, que contó que el delantero le ofreció unos 5.000 reales (unos U$S 872) a su hermana para que dejara de acusar a uno de los implicados. La defensa replicó que, en un testimonio anterior, la propia víctima había negado ese ofrecimiento.
No es la primera vez que el atacante aparece en la causa. El 31 de agosto, en el marco de la Operación “A Tropa”, la Policía Civil de Espírito Santo allanó su casa en Barra da Tijuca y el predio de Vasco, y le secuestró dos celulares. El 29 de octubre, la misma jueza había rechazado un primer pedido de detención y le había ordenado entregar el pasaporte, pero los nuevos elementos la llevaron a cambiar de postura.
David, de 31 años y nacido en Serra, negó ante la Justicia cualquier vínculo con el tráfico de drogas y armas, aunque reconoció tener conocidos en Espírito Santo ligados a la investigación. En la Sudamericana, había marcado uno de los goles con los que Vasco eliminó a Independiente Santa Fe en los cuartos de final, antes de caer ante Boca. Por ahora, permanece detenido a la espera de la resolución judicial.