Resumen para apurados
- El escritor Carlos Felice Fioravanti publicó en Argentina su libro "Permanecer humano" para advertir sobre la pérdida de empatía y la fragilidad de los vínculos actuales.
- La obra surge ante la constante exposición a pantallas, la inmediatez y un individualismo que debilitan la escucha activa, la responsabilidad afectiva y el duelo compartido.
- El autor plantea recuperar la presencia y el amor como pilares éticos para evitar la deshumanización social y construir relaciones comunitarias más sólidas a futuro.
Vivimos conectados permanentemente, pero eso no significa necesariamente que estemos más cerca de los demás. La velocidad de la vida cotidiana, la exposición constante a las pantallas y la fragilidad de los vínculos abren un interrogante sobre la capacidad de escuchar, comprender y acompañar al otro. Esa es una de las preocupaciones que atraviesa el pensamiento del escritor argentino Carlos Felice Fioravanti, quien propone recuperar el amor, la empatía y la responsabilidad afectiva como pilares de las relaciones humanas.
Su reflexión sobre la condición humana quedó plasmada en Permanecer humano. Una ética del amor, la pérdida y la presencia, su reciente publicación de Editorial Dunken, en la que reúne ideas sobre el duelo, las ausencias, la fragilidad y la búsqueda de sentido.
En una sociedad que parece premiar la productividad, la inmediatez y el éxito individual, el autor plantea que recuperar la sensibilidad representa un desafío que excede el ámbito personal. El amor, la memoria y la responsabilidad afectiva también hablan del tipo de sociedad que se construye y de la importancia que se les asigna a los demás.
La empatía frente al dolor ajeno
Uno de los interrogantes centrales que propone Felice Fioravanti es qué sucede cuando el sufrimiento de los demás deja de conmovernos. En un contexto marcado por la sobreinformación y la exposición permanente a situaciones de violencia, incertidumbre y pérdida, la capacidad de ponerse en el lugar del otro enfrenta una prueba cotidiana.
Para el escritor, la presencia, la escucha y la comprensión son dimensiones esenciales de nuestra humanidad. Desde esa perspectiva, advierte sobre la necesidad de recuperar vínculos que requieren tiempo, compromiso y responsabilidad, en contraposición con una dinámica social que muchas veces favorece las relaciones superficiales.
La reflexión también alcanza las experiencias que modifican nuestra manera de entender la vida. Las pérdidas, las ausencias y el paso del tiempo aparecen como parte de un recorrido que obliga a preguntarse cómo seguir adelante después de un duelo, qué permanece de las personas que ya no están y cómo reconstruirnos sin perder la capacidad de amar.
Invitación a recuperar la sensibilidad
En Permanecer humano, Felice Fioravanti propone detenerse en esos interrogantes y revisar el lugar que ocupan los afectos en la vida cotidiana. Su planteo no se limita a reflexionar sobre el dolor, sino que busca poner en discusión cómo queremos vivir y qué responsabilidad tenemos frente a quienes nos rodean.
La propuesta también apunta a la necesidad de no naturalizar el sufrimiento ajeno ni perder la capacidad de conmovernos frente a las experiencias de los demás.
En ese sentido, el libro plantea una discusión sobre los vínculos y la condición humana en tiempos de individualismo: ¿qué significa permanecer humanos cuando la inmediatez parece imponerse sobre la escucha y la comprensión?
La respuesta que atraviesa la obra recupera tres dimensiones fundamentales: el amor, la presencia y la empatía. No como conceptos abstractos, sino como formas de relacionarnos y de preservar aquello que nos permite reconocer al otro.