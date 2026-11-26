Vivimos conectados permanentemente, pero eso no significa necesariamente que estemos más cerca de los demás. La velocidad de la vida cotidiana, la exposición constante a las pantallas y la fragilidad de los vínculos abren un interrogante sobre la capacidad de escuchar, comprender y acompañar al otro. Esa es una de las preocupaciones que atraviesa el pensamiento del escritor argentino Carlos Felice Fioravanti, quien propone recuperar el amor, la empatía y la responsabilidad afectiva como pilares de las relaciones humanas.