Gastón Gaudio rompió el silencio tras las amenazas a su familia en Independiente: “Mi mujer estaba llorando”
El extenista, candidato a presidente del “Rojo”, se refirió a la bandera intimidatoria que apareció en Avellaneda. Contó cómo afectó a su familia y ratificó que seguirá adelante con su candidatura para las elecciones del 13 de diciembre.
Resumen para apurados
- Gastón Gaudio ratificó su candidatura a presidente de Independiente tras recibir amenazas de muerte en Avellaneda en plena campaña electoral para los comicios de diciembre.
- Una bandera intimidatoria contra el extenista y sus hijos fue colgada en avenida Mitre, lo que generó angustia familiar y el repudio unánime de los demás candidatos.
- El hecho tensa la previa de las elecciones del 13 de diciembre, donde cinco listas buscarán la conducción de Independiente para definir al sucesor de Néstor Grindetti.
Gastón Gaudio rompió el silencio después de recibir amenazas de muerte contra él y sus hijos, en plena campaña electoral por la presidencia de Independiente. El extenista, que encabeza la lista “Gente de Independiente”, relató el difícil momento que atravesó su familia tras la aparición de una bandera intimidatoria en Avellaneda y aseguró que, pese a lo sucedido, continuará con su candidatura.
El episodio ocurrió a menos de tres semanas de las elecciones del próximo 13 de diciembre. Una bandera con amenazas explícitas contra Gaudio y sus hijos apareció colgada sobre la avenida Mitre al 2000, en Avellaneda. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y provocaron el repudio de distintos sectores vinculados al club.
En diálogo con el programa López 910, de Radio La Red, el campeón de Roland Garros 2004 reconoció que la situación lo afectó especialmente por las consecuencias que tuvo en su entorno familiar.
“La verdad que es horrible, la situación es fea. Te soy sincero, particularmente me pongo por ahí mal más por mi familia que por mí. Yo sabía dónde me estaba metiendo y sabía que esto podía llegar a pasar”, expresó.
Gaudio consideró que lo ocurrido superó los límites de una campaña electoral y contó cómo se enteró de las amenazas. Según explicó, no llegó a ver personalmente la bandera, sino que tomó conocimiento del hecho a través de las redes sociales.
“Creo que en campaña no da para tanto, me parece que se pasó un poco el límite. No me gusta, más que nada, porque tengo hijos, tengo una mujer y tengo que explicarles”, señaló.
El difícil momento familiar y su decisión de seguir adelante
Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando el extenista describió lo ocurrido después de regresar a su casa.
“Pasé un momento horrible cuando llegué a mi casa y estaba mi mujer llorando. Esas cosas no me gustan. Pero yo estoy bárbaro, no pasa nada. Va a pasar esto”, aseguró.
De todos modos, Gaudio buscó restarle importancia a la amenaza desde el punto de vista personal, aunque reconoció la preocupación de sus seres queridos.
“No conozco a ningún asesino que te avise cuando te va a matar, no existe eso. La verdad me parece una gilada. Pero entiendo que la gente que te quiere se ponga mal y eso sí me preocupa”, sostuvo.
Lejos de evaluar la posibilidad de abandonar la contienda electoral, el candidato aseguró que lo sucedido reforzó su determinación de continuar.
“Estoy supermotivado y me doy cuenta de que voy bien. Si pasa esto, es porque voy bien”, manifestó, al interpretar el episodio como una reacción frente al avance de su espacio político.
El mensaje de Gaudio y el repudio de los otros candidatos
Antes de sus declaraciones radiales, Gaudio había expresado su indignación a través de su cuenta de X.
“Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”, publicó.
Las amenazas también generaron el rechazo de otros candidatos. Luciano Nakis, uno de sus rivales en las elecciones, se solidarizó con el extenista y su familia. En la misma línea se manifestaron Enrique Sacco, otros sectores opositores y el actual presidente de Independiente, Néstor Grindetti.
Hasta el momento, no se identificó públicamente a los responsables de colocar la bandera.
Las elecciones de Independiente se realizarán el domingo 13 de diciembre, de 9 a 18, en la sede social de avenida Mitre 470. Cinco listas competirán por la conducción del club, en unos comicios que determinarán al sucesor de Grindetti.
Mientras tanto, Gaudio mantiene su intención de llegar a la presidencia. Aunque reconoció el impacto que las amenazas provocaron en su familia, dejó en claro que no modificará su decisión de participar en las elecciones.