Gastón Gaudio rompió el silencio después de recibir amenazas de muerte contra él y sus hijos, en plena campaña electoral por la presidencia de Independiente. El extenista, que encabeza la lista “Gente de Independiente”, relató el difícil momento que atravesó su familia tras la aparición de una bandera intimidatoria en Avellaneda y aseguró que, pese a lo sucedido, continuará con su candidatura.