Resumen para apurados
- River negocia con Fernando Batista para asumir la coordinación de sus divisiones inferiores en reemplazo de Gabriel Rodríguez y renovar el proyecto formativo del club en Núñez.
- Batista, con pasado en Argentinos Juniors y la AFA, formó a campeones del mundo como Julián Álvarez y Enzo Fernández, y viene de dirigir a la selección mayor de Costa Rica.
- De concretarse el acuerdo, su llegada marcará una nueva era en la cantera millonaria tras 27 años de gestión previa, enfocada en nutrir de talentos al plantel profesional.
Mientras trabaja en la reestructuración de su proyecto futbolístico, River también busca definir el futuro de sus Divisiones Inferiores. En ese sentido, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo, con la participación del director deportivo Pablo Longoria, mantuvo al menos dos conversaciones con Fernando “Bocha” Batista para ofrecerle la coordinación general del fútbol juvenil.
El entrenador de 56 años es uno de los candidatos para suceder a Gabriel Rodríguez, quien durante 27 años estuvo al frente de la formación de futbolistas en Núñez y contribuyó a abastecer de talento al plantel profesional.
Batista cuenta con una extensa trayectoria en el desarrollo de juveniles. Influenciado por José Pekerman, entre 2005 y 2016 coordinó las inferiores de Argentinos Juniors, donde participó en la formación de futbolistas como Nicolás González, Alexis, Kevin y Francis Mac Allister, Damián Batallini y Esteban Rolón.
Su última experiencia fue como entrenador de la selección mayor de Costa Rica, de la que se desvinculó el pasado 28 de septiembre, luego de registrar cinco derrotas y un empate.
El vínculo de Fernando Batista con los campeones del mundo
Uno de los antecedentes más destacados del “Bocha” fue su paso por las selecciones juveniles argentinas. A finales de 2018 asumió la conducción de los seleccionados formativos de la AFA y consiguió importantes resultados durante su gestión.
En 2019 obtuvo el subcampeonato en el Sudamericano Sub-20 de Chile y conquistó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima. Un año después, se consagró campeón del Preolímpico de Colombia y consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Durante ese período, además, trabajó con varios futbolistas que posteriormente se consagraron campeones del mundo en Qatar 2022. Entre ellos se encuentran Julián Álvarez, a quien dirigió en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019; Enzo Fernández, convocado a finales de 2020 para entrenarse en Ezeiza, y Thiago Almada.
Facundo Medina, Nehuén Pérez, Leonardo Balerdi, Aníbal Moreno y Fausto Vera también pasaron por sus seleccionados juveniles.
Tras su etapa en la AFA, Batista se incorporó al cuerpo técnico de Pekerman en la selección de Venezuela en 2021 y posteriormente asumió la conducción de la “Vinotinto”. Ahora, tras su experiencia en Costa Rica, podría regresar al fútbol argentino para retomar su faceta como formador, esta vez en River.