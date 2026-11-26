El episodio se conoció a través de las redes sociales y despertó una ola de reconocimiento. Pero detrás de las imágenes y los mensajes de agradecimiento hay un protagonista que todavía se sorprende por la repercusión de lo que hizo. “En ese momento lo primero que hicimos fue ver cómo se encontraba ella, si no estaba sufriendo un ACV o un paro cardíaco”, recordó Alberto durante una entrevista con LA GACETA.