En primera persona: el increíble relato del chofer del 130 que desvió su recorrido para salvar a una pasajera
Resumen para apurados
- El martes a la noche, el chofer Alberto Moyano desvió su colectivo de la línea 130 en Tucumán hacia el Hospital Padilla para salvar a una pasajera que se había descompensado.
- Con la ayuda de otros pasajeros, el conductor asistió a la mujer durante el trayecto. Moyano ya contaba con experiencia previa en emergencias similares arriba del transporte.
- El caso se viralizó con gran impacto social; el chofer remarcó el valor de la capacitación y espera que su rápida respuesta inspire a otros colegas ante emergencias a bordo.
Hay historias que empiezan como cualquier otra jornada de trabajo y terminan convirtiéndose en algo que merece ser contado. Para Alberto Moyano, chofer de la línea 130, el martes por la noche parecía ser un viaje más, casi el último de la jornada. Sin embargo, una pasajera se descompensó en pleno recorrido y tuvo que tomar una decisión que cambió el rumbo de aquella noche: desviar el colectivo y llevarla directamente al hospital Padilla.
El episodio se conoció a través de las redes sociales y despertó una ola de reconocimiento. Pero detrás de las imágenes y los mensajes de agradecimiento hay un protagonista que todavía se sorprende por la repercusión de lo que hizo. “En ese momento lo primero que hicimos fue ver cómo se encontraba ella, si no estaba sufriendo un ACV o un paro cardíaco”, recordó Alberto durante una entrevista con LA GACETA.
El aviso llegó de parte de uno de los pasajeros. La mujer se sentía mal y no podía mantenerse sentada. Alberto se acercó para asistirla, intentó comprobar cómo estaba y, al advertir que todavía podía responder a algunas preguntas, decidió trasladarla al centro de salud.
“Le dimos un caramelo, un poco de alcohol y agua. Yo siempre ando con alcohol desde la pandemia, me quedó esa costumbre. Y ahí tomé la decisión de llevarla al Padilla para que pudieran asistirla y evitar que el cuadro se agravara”, relató.
No era la primera vez que le tocaba atravesar una situación de emergencia arriba de un colectivo. Durante su paso por la línea 19, otra pasajera se había descompensado en la zona de Francisco de Aguirre y también había tenido que trasladarla, aquella vez, hasta el hospital Avellaneda.
“Ya me había pasado varias veces”, contó. Sin embargo, cada situación tiene sus particularidades. En esta oportunidad, además de conducir, debía mantener la calma y estar atento a la evolución de la mujer hasta llegar al hospital.
La asistencia no dependió solamente de él. Los pasajeros también tuvieron un papel importante: se acercaron a la mujer, la acompañaron y colaboraron durante el trayecto. Una vez en el Padilla, el personal médico la atendió, le controló la presión y confirmó que había sufrido una baja. Alberto decidió quedarse hasta comprobar que estuviera estabilizada.
“Estuvimos unos 25 minutos en el hospital, hasta que vimos que la habían atendido bien. Después llegó un familiar y nos contó que ella ya había tenido episodios anteriores”, recordó.
Eran alrededor de las 23.30. El último servicio de la jornada había terminado convirtiéndose en una experiencia que difícilmente olvidarán quienes viajaban en ese colectivo.
“Tenés que mantener la calma”
Cuando se enteró de que lo sucedido se había viralizado, Alberto no podía creerlo. Los comentarios de agradecimiento y las muestras de reconocimiento lo sorprendieron, aunque insiste en que no esperaba nada a cambio.
“Uno tiene que mantener la calma porque también tenés que seguir manejando hasta el hospital. Si te ponés loco, capaz terminamos todos accidentados”, explicó sobre aquellos minutos de tensión.
También agradeció a Ariel Espinoza, el pasajero que compartió el episodio en las redes sociales y permitió que la historia trascendiera. “Es un pasajero más. Me dijo que lo había subido porque le pareció un buen gesto mío. Yo no sabía que iba a hacer una historia”, contó.
Alberto lleva ocho años trabajando en la línea 130 y asegura que con el tiempo se genera un vínculo especial con quienes utilizan el servicio. También destacó la importancia de las capacitaciones que reciben en la empresa para saber cómo reaccionar ante siniestros y situaciones de gravedad.
Pero hay otro aspecto de su vida que ayuda a entender por qué aquella decisión no fue un hecho aislado.
Una vocación que va más allá del volante
Cuando termina de manejar, Alberto también dedica parte de su tiempo a ayudar a quienes más lo necesitan. Desde hace aproximadamente cuatro años participa de Manitos de Amor, una organización solidaria impulsada por un primo suyo que prepara viandas y las distribuye entre personas en situación de calle.
De hecho, el día de la entrevista había terminado su jornada de trabajo y se encontraba cocinando para luego salir a repartir comida.
“Nosotros cocinamos y salimos a entregar viandas. También estuvimos en Monteagudo y La Madrid llevando donaciones cuando fueron las inundaciones”, contó.
La organización necesita voluntarios que colaboren con la preparación de alimentos y vehículos para poder trasladar las viandas. Para Alberto, esas experiencias tienen un valor especial: “Son momentos que uno vive y se lleva el buen recuerdo. Eso es lo que a uno lo hace sentir bien, lo que lo llena”.
Dice que esas enseñanzas vienen de su familia y, especialmente, de su padre. “Vengo de una familia y de un viejo que me inculcó las buenas cosas”, expresó.
En la línea 130 muchos ya lo conocen por su apodo: “El Pintudo”. El sobrenombre nació de una costumbre suya de saludar a compañeros y pasajeros con un “pinturo, ¿cómo estás?”. Con el tiempo, la expresión quedó instalada y hasta identifica al colectivo.
Entre risas, Alberto explicó el origen del apodo y volvió a agradecer los mensajes que recibió después de lo ocurrido. Pero también dejó un deseo: que su experiencia sirva para que otros choferes sepan cómo actuar si alguna vez les toca atravesar una emergencia similar.
“Me reconforta. Uno no espera nada a cambio, pero sabe que cuando necesita algo siempre hay alguien que va a estar. Me pasó un montón de veces”, reflexionó.
Aquella noche, el colectivo de la línea 130 cambió su recorrido. Alberto dice que hizo lo que tenía que hacer. Para los pasajeros, para quienes conocieron la historia y para una mujer que necesitaba ayuda, fue mucho más que eso.