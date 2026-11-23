Derecho a estudiar

La gratuidad no puede pensarse aislada del ingreso, la permanencia y el egreso, las becas, la investigación y la extensión: todos forman parte del desafío de garantizar que el derecho a estudiar pueda ejercerse efectivamente. A más de un siglo de la Reforma y más de siete décadas de la eliminación de los aranceles, la universidad pública debe seguir actualizando sus respuestas a cada época, con la autonomía, el cogobierno y el compromiso social como referencias. Sigue vigente la pregunta del reformismo: cómo construir una educación superior más abierta, inclusiva y comprometida con su pueblo.