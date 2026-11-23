Resumen para apurados
- Argentina conmemoró el decreto de Juan Domingo Perón del 22 de noviembre de 1949, que eliminó los aranceles universitarios para democratizar el acceso a la educación superior.
- La medida profundizó los principios de la Reforma Universitaria de 1918 de Córdoba, eliminando barreras económicas históricas para permitir el ingreso de sectores vulnerables.
- El sistema universitario enfrenta el reto de garantizar no solo la gratuidad, sino también el ingreso, la permanencia y el egreso con compromiso social e inclusión.
El carácter gratuito de la universidad argentina es uno de los pilares del sistema de educación superior, junto con la autonomía y las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Es una conquista que prolonga el espíritu democratizador de la Reforma Universitaria de 1918.
Una nota publicada en el sitio Medios UNT recuerda que la Reforma, nacida de la movilización estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba, cuestionó las estructuras tradicionales de gobierno y enseñanza y abrió paso a una universidad democrática, autónoma, plural y comprometida con la sociedad. La Reforma modificó la manera de pensar quiénes podían formar parte de la vida universitaria, hasta entonces reservada a ciertos sectores sociales. Los estudiantes reclamaron participación en el gobierno, libertad de cátedra y renovación académica, y el movimiento se convirtió en una referencia para América latina.
El 22 de noviembre de 1949, el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto 29.337, que suprimió los aranceles en las universidades nacionales. La medida fue un hito y amplió el acceso para sectores que encontraban barreras económicas. Su importancia no reside solo en la ausencia de arancel, sino en que el origen social y económico no determine, por sí solo, las oportunidades de formación.
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) también forma parte de este recorrido. En 1918 era una institución provincial con apenas cuatro años de funcionamiento. Sus estudiantes adhirieron a las demandas reformistas y participaron en la fundación de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, en Córdoba. La nacionalización de la UNT fue uno de los objetivos del movimiento estudiantil.
Derecho a estudiar
La gratuidad no puede pensarse aislada del ingreso, la permanencia y el egreso, las becas, la investigación y la extensión: todos forman parte del desafío de garantizar que el derecho a estudiar pueda ejercerse efectivamente. A más de un siglo de la Reforma y más de siete décadas de la eliminación de los aranceles, la universidad pública debe seguir actualizando sus respuestas a cada época, con la autonomía, el cogobierno y el compromiso social como referencias. Sigue vigente la pregunta del reformismo: cómo construir una educación superior más abierta, inclusiva y comprometida con su pueblo.