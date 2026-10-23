Juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo se conocerá el veredicto y qué penas pidieron las partes

Resumen para apurados
- El juez Alberto Gaig anunció que la sentencia por la muerte de Diego Maradona se leerá el 22 de diciembre tras concluir los alegatos.
- Luego de seis meses de debate, fiscales y querellas pidieron penas de hasta 16 años de prisión por homicidio para médicos y enfermeros.
- El fallo del tribunal definirá las responsabilidades penales del equipo médico y sentará un precedente sobre la mala praxis en el país.
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona llegó este jueves 22 de octubre a la última jornada de alegatos, después de más de seis meses de proceso judicial. Con las exposiciones de las partes finalizadas, el tribunal deberá analizar las pruebas y los argumentos presentados antes de tomar una decisión sobre las responsabilidades de los acusados.
La causa, que tuvo una amplia repercusión pública, entra ahora en su etapa decisiva. Durante el debate, los fiscales y los abogados de los familiares del exfutbolista solicitaron distintas penas de prisión para los integrantes del equipo médico y otros profesionales vinculados con su atención, mientras que también hubo pedidos de absolución.
Cuándo se conocerá el veredicto en el juicio por la muerte de Maradona
El juez Alberto Gaig anunció que la lectura de la sentencia se realizará el martes 22 de diciembre de 2026, a las 12. Al concluir los alegatos, el magistrado explicó que el tribunal necesita un plazo para deliberar y evaluar lo expuesto durante los meses que duró el proceso.
“Fueron muchos meses de trabajo, en un juicio extenso y de repercusión poco habitual. Hubo momentos de tensión, que forman parte del juicio. Todos tenemos diferentes intereses. Lo importante es haber mantenido las reglas del debate y que todos puedan haber ejercido su función y las hayan podido expresar en esta sala”, sostuvo.
Luego, agradeció a quienes participaron de las audiencias y confirmó la fecha prevista para comunicar la decisión judicial. “Corresponde agradecer a todos los que participaron de este debate. Ahora es nuestra responsabilidad decidir. El tribunal considera necesario continuar con un plazo. La lectura y sentencia se fijará para el 22 de diciembre de 2026 a las 12.00”, expresó.
De esta manera, el tribunal contará con varias semanas para analizar los argumentos de las partes antes de dar a conocer el veredicto.
Qué penas solicitaron los fiscales en el juicio por la muerte de Maradona
Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren formularon pedidos de condena para varios de los acusados, con distintas penas según la calificación penal atribuida a cada uno. También solicitaron la absolución de Pedro Di Spagna.
Los pedidos fueron los siguientes:
- Leopoldo Luque: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
- Nancy Forlini: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
- Agustina Cosachov: 8 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
- Carlos Díaz: 5 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional por homicidio culposo.
- Ricardo Almirón: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación profesional por homicidio culposo.
- Mariano Perroni: 4 años de prisión y 8 de inhabilitación profesional por homicidio culposo.
- Pedro Di Spagna: absolución.
- Eduardo Ramírez, abogado de Diego Maradona Junior
Leopoldo Luque: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Nancy Forlini: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Agustina Cosachov: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Carlos Díaz: 5 años de prisión por homicidio culposo.
Mariano Perroni: 4 años de prisión por homicidio culposo.
Ricardo Almirón: 4 años de prisión por homicidio culposo.
Pedro Di Spagna: absolución.
- Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona
Leopoldo Luque: 15 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Nancy Forlini: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Agustina Cosachov: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Carlos Díaz: 5 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional.
Mariano Perroni: 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.
Ricardo Almirón: 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.
Pedro Di Spagna: absolución.
- Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona
Leopoldo Luque: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Nancy Forlini: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Agustina Cosachov: 8 años y 2 meses de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Mariano Perroni: 3 años de prisión por homicidio culposo.
Ricardo Almirón: 3 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.
Carlos Díaz: absolución.
Pedro Di Spagna: absolución.
- Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona
Leopoldo Luque: 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Nancy Forlini: 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Agustina Cosachov: 14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Carlos Díaz: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Mariano Perroni: 5 años de prisión por homicidio culposo.
Ricardo Almirón: 5 años de prisión por homicidio culposo.
Pedro Di Spagna: absolución.
- Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Maradona
Nancy Forlini: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Leopoldo Luque: 8 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Agustina Cosachov: 8 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.
Mariano Perroni: 3 años de prisión por homicidio culposo.
Ricardo Almirón: 3 años de prisión por homicidio culposo.
Carlos Díaz: absolución.
Pedro Di Spagna: absolución.