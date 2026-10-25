San Martín de Formosa venció 2 a 0 a Cipolletti y ascendió a la Primera Nacional
Con goles de Ricardo Tapia y Dylan Leiva en San Francisco, el equipo de Marcelo Rubino se consagró en el Federal A y será el primer club de su provincia en disputar la segunda división del fútbol argentino. El conjunto rionegrino jugará la Reválida.
Resumen para apurados
- San Martín de Formosa ascendió a la Primera Nacional tras vencer 2-0 a Cipolletti en la final del Federal A disputada en San Francisco, Córdoba.
- Con goles de Tapia y Leiva, el equipo de Rubino se tomó revancha de la final perdida en 2025 y capitalizó la expulsión de Almirón en el conjunto rionegrino.
- Formosa tendrá a su primer club en la Primera Nacional moderna tras décadas de ausencia en torneos superiores de AFA, mientras Cipolletti competirá en la Reválida.
San Martín de Formosa se consagró campeón del Federal A y obtuvo el ascenso directo a la Primera Nacional tras derrotar 2-0 a Cipolletti en la final disputada en el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco, Córdoba. Con goles de Ricardo Tapia y Dylan Leiva, el equipo dirigido por Marcelo Rubino consiguió el pasaje a la segunda categoría, marcando un hecho inédito para el deporte de su provincia, que nunca había tenido un representante en la divisional en su formato unificado.
El encuentro tuvo un inicio favorable a Cipolletti, que tomó la iniciativa en los primeros minutos y generó aproximaciones contenidas por el arquero Kevin Humeler. Sin embargo, el conjunto formoseño abrió el marcador a los 43 minutos de la etapa inicial: Gervasio Núñez ejecutó un tiro libre al área y Ricardo Tapia anticipó de cabeza para poner el 1-0 antes del descanso. En el complemento, San Martín estiró la diferencia a los 12 minutos a través de Dylan Leiva, quien definió tras una jugada de Lautaro Ceratto. Siete minutos después, el panorama para el equipo rionegrino se complicó definitivamente con la expulsión de Andrés Almirón por una agresión, lo que le permitió al elenco norteño manejar los tiempos del partido hasta el final.
La coronación representó además una revancha para la institución, que en la temporada 2025 había perdido la definición por el ascenso frente a Atlético de Rafaela. En su trayecto al título, San Martín superó en cuartos de final a Atenas de Río Cuarto y dejó en el camino en semifinales a Olimpo de Bahía Blanca (1-1 en el Carminatti y 2-0 como local) antes de imponerse en la final en campo neutral. Para Formosa, el logro quiebra una prolongada ausencia en los certámenes superiores de AFA, cuyo único antecedente se remontaba a la participación de Sportivo Patria en el antiguo Campeonato Nacional de 1976. Cipolletti, por su parte, continuará en competencia en las instancias decisivas de la Reválida por el segundo ascenso.