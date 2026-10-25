San Martín de Formosa venció 2 a 0 a Cipolletti y ascendió a la Primera Nacional

La coronación representó además una revancha para la institución, que en la temporada 2025 había perdido la definición por el ascenso frente a Atlético de Rafaela. En su trayecto al título, San Martín superó en cuartos de final a Atenas de Río Cuarto y dejó en el camino en semifinales a Olimpo de Bahía Blanca (1-1 en el Carminatti y 2-0 como local) antes de imponerse en la final en campo neutral. Para Formosa, el logro quiebra una prolongada ausencia en los certámenes superiores de AFA, cuyo único antecedente se remontaba a la participación de Sportivo Patria en el antiguo Campeonato Nacional de 1976. Cipolletti, por su parte, continuará en competencia en las instancias decisivas de la Reválida por el segundo ascenso.