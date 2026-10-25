Anses: quiénes cobran este lunes 26 de octubre

En esta etapa del mes, las asignaciones y jubilaciones liquidadas por el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano incorporan una actualización del 1,66%. Dicho incremento proviene del esquema de movilidad previsional mensual que sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto medido y publicado por el Indec. Este ajuste en las liquidaciones rige para todo el universo de prestaciones del sistema, alcanzando tanto a los beneficiarios de la escala básica como a los titulares con ingresos que superan el haber mínimo garantizado.