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Anses: quiénes cobran este lunes 26 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social retoma su cronograma oficial con acreditaciones que incluyen la última actualización por movilidad previsional. Conocé en detalle qué grupos perciben sus haberes este inicio de semana y cómo continúa el esquema de pagos hasta fin de mes.

ANSES: quiénes cobran este lunes 26 de octubre
ANSES: quiénes cobran este lunes 26 de octubre
Por Redacción LA GACETA Hace 9 Min

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pone en marcha este lunes 26 de octubre una nueva tanda de acreditaciones bancarias correspondiente a su calendario de pagos oficial. 

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La jornada está destinada prioritariamente a dos grupos específicos de beneficiarios: los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al haber mínimo con documentos terminados en 2 y 3, y los titulares de la Prestación por Desempleo del Plan 1 cuyos documentos finalizan en 4 y 5. Ambos sectores deben verificar sus saldos disponibles para constatar los giros acreditados a través de las entidades bancarias habilitadas.

En esta etapa del mes, las asignaciones y jubilaciones liquidadas por el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano incorporan una actualización del 1,66%. Dicho incremento proviene del esquema de movilidad previsional mensual que sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto medido y publicado por el Indec. Este ajuste en las liquidaciones rige para todo el universo de prestaciones del sistema, alcanzando tanto a los beneficiarios de la escala básica como a los titulares con ingresos que superan el haber mínimo garantizado.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: quiénes cobran este lunes 26 de octubre

Para el sector pasivo con ingresos previsionales más altos, los cobros del lunes 26 de octubre representan el tramo central de la última semana hábil del mes. En esta fecha puntual perciben sus haberes exclusivamente aquellos beneficiarios cuyos números de DNI culminan en 2 y en 3. Cabe recordar que el cronograma correspondiente a quienes perciben hasta un haber mínimo culminó formalmente el pasado jueves 22 de octubre.

El cronograma fijado por ANSES para este segmento continuará de manera escalonada a lo largo de los días siguientes:

  • Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 27 de octubre: documentos finalizados en 4 y 5.
  • Miércoles 28 de octubre: terminaciones en 6 y 7.
  • Jueves 29 de octubre: beneficiarios con DNI finalizados en 8 y 9.

Prestación por Desempleo: quiénes tienen acreditado el pago este lunes y cómo sigue el cronograma

En paralelo a la liquidación de haberes jubilatorios, la Prestación por Desempleo mantiene activo el pago para los trabajadores que cuentan con la cobertura del Plan 1. Para esta prestación rigen fechas diferenciadas respecto del esquema previsional tradicional. Durante este lunes 26 de octubre, el depósito corresponde a los titulares con DNI finalizados en 4 y 5.

El calendario pautado para completar la nómina de Desempleo Plan 1 continuará durante las próximas jornadas hábiles:

  • Lunes 26 de octubre: documentos terminados en 4 y 5.
  • Martes 27 de octubre: beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7.
  • Miércoles 28 de octubre: documentos finalizados en 8 y 9.

Asignaciones vigentes y canales oficiales para consultar fecha y lugar de cobro

Junto con los depósitos diarios, permanecen habilitadas las ventanillas de pago de prestaciones extraordinarias y familiares cuyos plazos se extienden hasta noviembre. Las Asignaciones de Pago Único (que engloban conceptos por matrimonio, nacimiento y adopción) correspondientes a la primera quincena cuentan con plazo de cobro desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre. En tanto, las de la segunda quincena abrieron su cronograma el 22 de octubre y concluirán también el 10 de noviembre para todos los DNI.

En idéntica situación administrativa se encuentran las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, cuyo ciclo de pago comenzó el 8 de octubre y permanecerá disponible hasta el 10 de noviembre para cualquier terminación de documento.

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Para aquellos beneficiarios que requieran confirmar su lugar exacto de acreditación o consultar la liquidación de sus haberes, ANSES recuerda que se puede ingresar a la plataforma digital Mi ANSES desde la app móvil o a través de la web oficial. El acceso se efectúa de manera personalizada mediante el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, donde también se encuentra accesible la opción del calendario de pagos.

Esta nota es de acceso libre.
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