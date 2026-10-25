Austin, entre música, gastronomía y velocidad: la Fórmula 1 se vive como un festival

Un circuito que nació para recibir a la Fórmula 1

La historia del automovilismo en Austin es bastante más reciente que su tradición musical. En 2010, tres años después de que Estados Unidos dejara de recibir a la Fórmula 1 en Indianápolis, se anunció la construcción de un nuevo circuito en Texas para recuperar una fecha del campeonato. El proyecto fue concebido como un complejo de carreras y entretenimiento. Austin, que atravesaba un importante crecimiento económico y turístico, ofrecía un entorno atractivo para desarrollar una sede capaz de recibir competencias internacionales, conciertos y otros grandes acontecimientos.