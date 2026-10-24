Cómo fue la detención y qué dijo el marido de la cuidadora que golpeó a la madre de Marcela Coronel

Las declaraciones del marido de la cuidadora

Mientras Sandín era ingresada al Ministerio Público Fiscal de la calle Cochabamba, Buenos Aires, donde quedó detenida, declaró en referencia a sí misma haberse “pasado de rosca”. Su esposo, quien la esperaba fuera, reaccionó de forma violenta ahuyentando a los movileros. “Cualquiera comete un error, pá”, dijo y agregó: “Se le habrá saltado la chaveta, la maltrató, nada más”. Luego, se disculpó al aire con Coronel y dijo no entender por qué su esposa llegó a una situación así.