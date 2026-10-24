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Cómo fue la detención y qué dijo el marido de la cuidadora que golpeó a la madre de Marcela Coronel

Los registros permitieron advertir los golpes y los gritos que sufría la mujer, quien padece una demencia avanzada.

Cómo fue la detención y qué dijo el marido de la cuidadora que golpeó a la madre de Marcela Coronel
Imágenes de Primicias Ya
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía detuvo en Buenos Aires a la cuidadora de la madre de Marcela Coronel, tras ser filmada golpeando a la anciana de 100 años que padece demencia.
  • La familia descubrió los maltratos mediante cámaras instaladas en la vivienda; un nieto aportó las pruebas a la comisaría y los efectivos actuaron de urgencia.
  • La acusada quedó a disposición judicial, mientras el caso reabre el debate sobre la supervisión y los abusos contra adultos mayores en cuidados domiciliarios.
Resumen generado con IA

La periodista Marcela Coronel denunció al aire a Norma Noemí Sandín, de 58 años, cuidadora de su madre Berta, por maltratos físicos y verbales. El episodio fue narrado en Primicias Ya, a donde Coronel llegó notoriamente preocupada, según contó Marina Calabró, conductora del programa. La denunciada quedó aprehendida.

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“Les quiero contar algo y les quiero explicar por qué estoy mal, con la cabeza en otro lado”, inició Coronel antes de narrar el cruel episodio que atravesó su madre. “La estoy pasando mal con una situación de mi mamá”, reveló antes de contar que Berta había sido sometida a cachetazos y empujones que quedaron registrados en video.

Marcela Coronel publicó los videos de maltrato hacia su madre

En los videos que Coronel eligió compartir, mostró el trato de Sandín hacia su madre. La producción los compartió al aire luego de su relato. Las cámaras, instaladas en la casa de Berta, habían sido controladas por la hermana de Coronel. En las imágenes se pudo ver a la cuidadora acusada gritándole y golpeando a Berta.

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“Siempre haciendo ca** nada más. No me hagas poner loca. Toda la mañana lo mismo con vos. Sentate bien”, le ordenó a los gritos Sandín a la mujer de 100 años. Luego de identificar las imágenes, la hermana de Coronel hizo recortes que en un principio compartió en el chat con la familia. “No puede ser lo que está haciendo”, comentó junto a los videos.

La denuncia a la cuidadora agresora

Uno de los nietos de Berta se presentó en la comisaría del barrio a la mañana siguiente con las imágenes capturadas como pruebas. En el momento, un grupo de efectivos policiales acudió al domicilio de la mujer maltratada para aprehender a Sandín de inmediato. En cuanto vieron los videos, el personal policial suspendió la denuncia para partir con urgencia hacia el lugar.

“Estuvimos asesorándonos, porque queríamos sacarla de la casa y que terminara presa”, contó Coronel, quien también aseguró no poder ver todos los videos que le compartieron. La médica de cabecera de Berta ya había advertido sobre el desempeño de Sandín. La periodista relató que su madre padece una demencia avanzada, lo que le impedía denunciar a la empleada a sus hijas.

Las declaraciones del marido de la cuidadora

Mientras Sandín era ingresada al Ministerio Público Fiscal de la calle Cochabamba, Buenos Aires, donde quedó detenida, declaró en referencia a sí misma haberse “pasado de rosca”. Su esposo, quien la esperaba fuera, reaccionó de forma violenta ahuyentando a los movileros. “Cualquiera comete un error, pá”, dijo y agregó: “Se le habrá saltado la chaveta, la maltrató, nada más”. Luego, se disculpó al aire con Coronel y dijo no entender por qué su esposa llegó a una situación así.

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