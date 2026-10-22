Vuelven las promociones al fútbol argentino: cómo será el nuevo sistema de ascensos y descensos

Una de las definiciones más recordadas del fútbol argentino volverá a tener protagonismo. Después de 15 años desde su última edición en la máxima categoría, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió recuperar el tradicional sistema de promociones, que permitía a los equipos de una división inferior disputar un mano a mano contra otro de la categoría superior para conseguir el ascenso. La modificación comenzará a regir en la temporada 2027, aunque no involucrará a la Liga Profesional.