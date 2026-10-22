Vuelven las promociones al fútbol argentino: cómo será el nuevo sistema de ascensos y descensos
La AFA resolvió recuperar los históricos cruces entre equipos de distintas categorías a partir de 2027. La medida no afectará a la Liga Profesional, pero modificará la definición de la permanencia y los ascensos en las divisiones inferiores.
Resumen para apurados
- La AFA resolvió restablecer las promociones a partir de 2027 para definir ascensos y descensos en las categorías del Ascenso, sin incluir a la Liga Profesional.
- El esquema incluirá series ida y vuelta con ventaja deportiva en la Primera Nacional, Primera B y C, recuperando un sistema clave que no se usaba en Primera desde 2012.
- La reforma reconfigurará la competitividad y tensión en las divisiones de ascenso del fútbol argentino, otorgando chances extras de permanencia y salto de categoría.
Una de las definiciones más recordadas del fútbol argentino volverá a tener protagonismo. Después de 15 años desde su última edición en la máxima categoría, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió recuperar el tradicional sistema de promociones, que permitía a los equipos de una división inferior disputar un mano a mano contra otro de la categoría superior para conseguir el ascenso. La modificación comenzará a regir en la temporada 2027, aunque no involucrará a la Liga Profesional.
La decisión se tomó durante una reunión del Comité Ejecutivo encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, en la que se definieron modificaciones para los torneos del Ascenso. El objetivo es recuperar un formato que marcó una época en el fútbol nacional y que tuvo su última edición entre Primera División y la B Nacional durante la temporada 2011/2012.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría entonces, la máxima categoría quedará al margen de la reforma. La Liga Profesional mantendrá sus dos descensos directos, mientras que las promociones volverán a tener protagonismo desde la Primera Nacional hacia las divisiones inferiores.
Cómo funcionarán las promociones desde 2027
La modificación más importante se producirá en la Primera Nacional, donde se mantendrán los cuatro descensos directos: los dos últimos equipos de cada zona perderán la categoría. No obstante, se incorporarán otras dos posibilidades de descenso mediante series de promoción.
El antepenúltimo entre los equipos directamente afiliados a la AFA deberá disputar una serie contra un representante de la Primera B Metropolitana. En paralelo, el antepenúltimo entre los clubes indirectamente afiliados se enfrentará a un equipo del Torneo Federal A. En ambos casos, estará en juego una plaza en la segunda categoría del fútbol argentino.
El sistema también se extenderá a la Primera B y la Primera C, que incorporarán una promoción por el ascenso y otra por la permanencia. De esta manera, los equipos tendrán una última oportunidad de subir de categoría o evitar el descenso, según su posición al finalizar la temporada.
Las series recuperarán el formato histórico de ida y vuelta. El primer encuentro se jugará en el estadio del equipo de la categoría inferior, mientras que la revancha tendrá lugar en la cancha del club que defiende su permanencia.
Además, se mantendrá la denominada ventaja deportiva. Esto significa que, si ambos equipos terminan igualados en el resultado global, el representante de la categoría superior conservará su lugar. Por lo tanto, el conjunto que busque ascender estará obligado a ganar la serie para conseguir su objetivo.
Un formato que dejó partidos históricos
El regreso de las promociones revive algunos de los capítulos más recordados del fútbol argentino. Uno de ellos ocurrió en 2008, cuando Racing debió enfrentar a Belgrano de Córdoba para evitar el descenso. Después de igualar 1-1 en el partido de ida, la “Academia” ganó 1-0 en Avellaneda y consiguió mantener la categoría.
Tres años después, Belgrano volvió a protagonizar una promoción, aunque con un desenlace completamente diferente. En junio de 2011 derrotó 2-0 a River Plate en Córdoba y empató 1-1 en el Monumental, resultado que provocó el histórico descenso del conjunto “Millonario” a la Primera B Nacional.
La última promoción entre Primera División y la B Nacional se disputó en 2012. En aquella oportunidad, San Lorenzo logró mantener su lugar en la máxima categoría después de vencer 2-0 a Instituto en Córdoba y empatar 1-1 en el Nuevo Gasómetro. También consiguió la permanencia San Martín de San Juan, que superó a Rosario Central gracias a la ventaja deportiva.
Desde entonces, aquel sistema dejó de utilizarse para definir los descensos de Primera, aunque algunas divisiones inferiores conservaron mecanismos similares. Ahora, la AFA buscará recuperar ese formato en buena parte del Ascenso, con series que volverán a enfrentar a equipos de distintas categorías y que podrán cambiar el destino deportivo de los clubes en apenas 180 minutos.