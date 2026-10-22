Aitana reveló la insólita historia de amor que la une a su novio, Plex: “Me caso y todo”

Entre risas y los aplausos del público en el estudio conducido por Nico Occhiato, la artista dejó fluir su entusiasmo declarando estar "muy enamorada" y lanzando la divertida frase "me caso y todo", aunque rápidamente aclaró que no hay boda en puerta. No obstante, expresó su deseo de que sea un amor para toda la vida, manifestando su ilusión de casarse y formar una familia en el futuro. Así, lo que comenzó con un mensaje directo de Instagram y una excusa de viaje alrededor del globo terminó transformándose en la historia de amor más comentada del momento.