Aitana reveló la insólita historia de amor que la une a su novio, Plex: “Me caso y todo”
En su paso por Argentina antes de sus shows en el Movistar Arena, la estrella española confesó en Nadie Dice Nada el audaz paso que dio por Instagram y la inédita seguidilla de citas internacionales con Dani "Plex" .
Resumen para apurados
- Durante su visita a Buenos Aires, la cantante Aitana reveló en el ciclo Nadie Dice Nada cómo inició su romance con Dani Plex tras contactarlo por Instagram.
- El vínculo inició a principios de 2025 tras el estreno de su documental y continuó con citas en Japón y Nueva York, hasta consolidar su convivencia en Madrid.
- Aunque aclaró que no hay boda inmediata, la artista expresó su deseo de casarse y formar una familia, consolidando un vínculo con fuerte repercusión pública.
En medio de su visita a la Argentina por su gira Cuarto Azul World Tour y en la previa de sus shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, la cantante española Aitana visitó el programa Nadie Dice Nada en Luzu TV, conducido por Nico Occhiato. Durante una charla distendida que revolucionó el streaming y las redes sociales, la artista rompió el silencio y contó por primera vez la disparatada e insólita historia de cómo conoció y conquistó a su novio, el famoso creador de contenido Dani "Plex".
El origen del romance se remonta a febrero de 2025, durante la organización de la premiere de su documental Metamorfosis. En aquel momento, la producción le sugirió invitar a influencers al evento, y aunque ella solo conocía a figuras como Ibai y Grefg, decidió escribirle directamente a "Plex" a través de un mensaje privado de Instagram sencillamente porque le parecía "guapísimo" en redes sociales.
El reencuentro presencial durante el estreno fue un flechazo inmediato para la cantante, quien confesó haberse quedado impactada por la altura y la presencia del youtuber. Sin embargo, al encarar la conversación e invitarlo a salir de fiesta tras el evento, llegó la primera respuesta inesperada: el influencer rechazó el plan debido a que al día siguiente arrancaba su proyecto La vuelta al mundo, un viaje de tres meses por el planeta.
Dos copas de más y un mensaje arriesgado a las tres de la mañana
Lejos de desanimarse ante la distancia inminente, la estrella del pop decidió jugar una carta audaz guiada por su premisa personal: "Si me gusta alguien, voy directa". Tras salir a festejar con amigas y tomar dos copas esa misma madrugada, a las tres de la mañana le envió un mensaje directo de Instagram pasándole su número de teléfono privado para no perder el contacto.
A partir de ese instante, la comunicación diaria entre ambos se volvió ininterrumpida a través de chats y mensajes cortos mientras él recorría continentes. La conexión creció rápidamente a la distancia hasta que una coincidencia laboral le permitió a Aitana viajar a Japón, momento en el cual coordinaron para tener su ansiado reencuentro en territorio asiático.
Post Instagram
Una cita insólita a miles de kilómetros
Aquella esperada primera cita oficial en Japón no estuvo exenta de bloopers emocionales. La cantante reconoció que los nervios y la ansiedad por el encuentro hicieron que somatizara la situación al punto de caer en cama enferma y con fiebre alta. De este modo, la velada inaugural del noviazgo consistió insólitamente en el creador de contenido cuidándola y atendiéndola en el hotel.
A esa atípica experiencia en Asia le siguieron posteriores citas igual de internacionales en la República Dominicana y en Nueva York, configurando el inicio de un romance transcontinental antes de establecerse juntos en Madrid. Aitana admitió en Nadie Dice Nada que al regresar a España temía que la magia de los viajes se desvaneciera, pero la convivencia confirmó una profunda complicidad, definiendo hoy a "Plex" como su "familia" y la persona que le da total seguridad.
Entre risas y los aplausos del público en el estudio conducido por Nico Occhiato, la artista dejó fluir su entusiasmo declarando estar "muy enamorada" y lanzando la divertida frase "me caso y todo", aunque rápidamente aclaró que no hay boda en puerta. No obstante, expresó su deseo de que sea un amor para toda la vida, manifestando su ilusión de casarse y formar una familia en el futuro. Así, lo que comenzó con un mensaje directo de Instagram y una excusa de viaje alrededor del globo terminó transformándose en la historia de amor más comentada del momento.