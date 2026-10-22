¿Te parecés a Joaquín Levinton? El insólito casting de Turf que revolucionó las redes

La propuesta se enmarca en la celebración de los 30 años de trayectoria de Turf y apela al humor y al carisma que caracterizan al cantante. “¿Te dicen que sos igual a Joaquín? Es tu momento”, plantea el anuncio difundido por el grupo, que resume el espíritu de la búsqueda con otra frase: “Joaquín hay uno solo, por ahora”.