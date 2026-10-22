¿Te parecés a Joaquín Levinton? El insólito casting de Turf que revolucionó las redes

Resumen para apurados
- La banda Turf lanzó en redes un casting abierto hasta el 23 de octubre en Buenos Aires para hallar dobles de Joaquín Levinton que actúen en su próximo documental.
- La iniciativa celebra los 30 años del grupo; los postulantes mayores de 18 años deben enviar un video imitando al cantante antes de la prueba presencial en Colegiales.
- Los seleccionados protagonizarán el film biográfico de la banda, afianzando un vínculo lúdico y participativo con el público en el marco de sus tres décadas de historia.
Joaquín Levinton busca a su doble y lanzó una convocatoria que rápidamente despertó curiosidad en las redes sociales. El líder de Turf presentó el “Casting de Joaquines”, una iniciativa destinada a encontrar personas que se parezcan a él o puedan imitar sus gestos y movimientos para participar en un documental de la banda, que está próximo a realizarse.
La propuesta se enmarca en la celebración de los 30 años de trayectoria de Turf y apela al humor y al carisma que caracterizan al cantante. “¿Te dicen que sos igual a Joaquín? Es tu momento”, plantea el anuncio difundido por el grupo, que resume el espíritu de la búsqueda con otra frase: “Joaquín hay uno solo, por ahora”.
Cómo participar del “Casting de Joaquines” de Turf
La convocatoria está abierta al público y tiene algunos requisitos para quienes quieran convertirse en el doble de Joaquín Levinton. Según detalló la banda, los interesados deben ser mayores de 18 años, tener un parecido físico real con el músico y demostrar “mucha actitud” frente a cámara.
La inscripción es online y requiere enviar un video de hasta un minuto a través de un formulario digital. En la grabación, los postulantes pueden hacer playback, bailar o imitar la personalidad del cantante.
El plazo para enviar el material vence el viernes 23 de octubre, inclusive. La producción advirtió que los cupos son limitados, por lo que la participación estará sujeta al proceso de selección.
Cuándo será el casting presencial para elegir a los dobles de Joaquín Levinton
Quienes resulten preseleccionados deberán presentarse a una jornada de filmación prevista para el miércoles 28 de octubre, entre las 10 y las 19, en el barrio porteño de Colegiales.
La instancia presencial permitirá avanzar con la selección de quienes podrían formar parte del proyecto audiovisual. Por el momento, la banda no informó cuándo se estrenará el documental ni precisó más detalles sobre su contenido.
Qué ganarán los elegidos para aparecer en el documental de Turf
Además de la posibilidad de participar en una producción vinculada con la historia de Turf, la convocatoria ofrece una recompensa particular, presentada con el tono humorístico que caracteriza al anuncio. “Se ofrece: protagonizar la remake, aparecer en el documental de Turf y la gloria eterna”, comunicó la banda.
La propuesta busca aprovechar el vínculo del grupo con sus seguidores y la personalidad reconocible de Levinton, quien construyó una imagen propia a través de su estilo extravagante, sus movimientos sobre el escenario y su particular presencia pública.
Con el “Casting de Joaquines”, Turf suma una iniciativa original a los festejos por sus tres décadas de música y convierte a sus fanáticos en posibles protagonistas de su próximo proyecto documental.