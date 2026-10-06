"Igual es una pesadilla": Joaquín Levinton volvió a la TV y habló de la denuncia en su contra
Tras una semana ausente por una denuncia de abuso sexual y amenazas, Joaquín Levinton volvió a grabar Es mi sueño. Entre el afecto de sus seguidores y el avance de la causa en la Cámara Criminal, el líder de Turf rompió el silencio sobre el delicado momento que atravesaba.
Resumen para apurados
- Joaquín Levinton volvió a grabar en Eltrece tras una semana de ausencia y habló sobre la denuncia por abuso sexual y amenazas radicada recientemente en su contra.
- El cantante calificó el caso de "pesadilla" y agradeció el apoyo del público, mientras negó la acusación alegando que se trata de una situación de acoso hacia él.
- La Cámara del Crimen deberá dirimir qué juzgado investigará la causa tras un conflicto de competencia, lo que definirá el curso del proceso judicial del músico.
Mientras los organismos judiciales se organizan para definir quién investigará su caso, Joaquín Levinton volvió a los estudios de Eltrece para continuar con su labor de jurado, mientras una grave acusación en paralelo obligó al cantante a ausentarse casi una semana de las grabaciones de "Es mi sueño". El intérprete de "Magia Blanca" se mostró agradecido por el apoyo del público y la posibilidad de mostrarse públicamente, pero también reconoció el crítico momento que atraviesa.
Joaquín Levinton regresó a los estudios de Es mi sueño tras el conocimiento público de una denuncia por abuso sexual y amenazas que habría sido presentada por su ex pareja la semana pasada. La acusación llevó a Levinton a emitir un comunicado en sus redes sociales donde advirtió que se trataba de una situación de “acoso” y que esta persona “nunca había sido su pareja”. Luego de su alejamiento de la televisión, Levinton se manifestó ante los medios presentes.
Las declaraciones de Levinton tras su regreso a "Es mi sueño"
“Muy contento, muchas gracias. Me encanta volver a trabajar, me encanta hacer lo que hago”, expresó el músico en diálogo con Primicias Ya (América) al llegar a los estudios para retomar su trabajo como jurado del programa conducido por Guido Kaczka. Allí un grupo de fanáticos le esperaba en la puerta para expresarle su apoyo.
Nuevamente, Levinton valoró el cariño del público para aliviar la situación que atravesaba aunque no quitó dimensión al hecho de que la causa aún no está resuelta. “De corazón, muchísimas gracias al apoyo de la gente. Si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí. De hecho, igual es una pesadilla”, admitió el cantante de Turf.
Levinton reconoció el apoyo y la grave situación que atraviesa
En ese mismo ida y vuelta con la prensa, el líder de Turf remarcó la importancia del respaldo popular para intentar sostener su rutina habitual: “Sin este apoyo esto hubiese sido una pesadilla para mí. De hecho, igual es una pesadilla, pero para mí poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar al perro a la mañana y que todos me digan ‘aguante, Joaquín’ y ‘te apoyamos’, es lo que importa”, afirmó.
El músico relacionó ese afecto directamente con su trayectoria en la industria musical: “Yo hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda. Y lo mismo es lo que vengo a hacer acá cuando trato de divertir y alegrar a las personas”, explicó sobre su lugar como jurado en el certamen televisivo.
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@haceinstantes 🎤 Joaquín Levinton volvió a Es mi Sueño tras la denuncia: “Poder salir a la calle es lo que importa” 🙏 El músico retomó las grabaciones del programa de Guido Kaczka y agradeció el apoyo recibido: “Me encanta volver a trabajar. Me encanta lo que hago”. Además, aseguró que continúa viviendo una “pesadilla”. ⚖️ Sobre la denuncia, @joaquinlevinton evitó profundizar y remarcó: “Está todo en el juzgado, lo siguen los abogados”. Y agregó: “Considero que la acusación es muy seria, y por eso merece seriedad”. Más información 👉🏼 haceinstantes.com #Hi #HaceInstantes #JoaquinLevinton #EsMiSueño #Turf #GuidoKaczka #Espectaculos #Television #Famosos ♬ sonido original - Haceinstantes
Al ser consultado sobre si conversó con Guido Kaczka sobre su reincorporación al programa de Eltrece, Levinton aclaró que la vuelta ya estaba prevista en los planes de producción: “Ya estaba programado. Todos me quieren y, bueno, no hay mucho más que decir”, respondió ante los micrófonos.
La postura del cantante ante la causa
No obstante, prefirió mantenerse al margen de los detalles del proceso judicial que encabeza su defensa: “Una cosa así no es para hacerla mediática. Está en el juzgado, lo siguen los abogados, pero no soy yo el mediático, ¿entendés? Yo no tengo interés en hacer eso”, sostuvo con firmeza. Asimismo, enfatizó el tono con el que aborda el asunto: “Considero que la acusación es muy seria y eso merece la seriedad”.
Mientras el cantante retoma la actividad en pantalla, el expediente penal atraviesa un momento crucial para definir qué juzgado llevará adelante la investigación. Luego de recaer en el Juzgado N°50 a cargo del magistrado Carlos Bruniard, la causa fue girada a la jueza Alejandra Provitola, quien en 2023 había dispuesto el archivo de una acusación previa tras la incomparecencia e inconsistencias de la denunciante.
Definiciones en los tribunales
Sin embargo, la magistrada declinó la competencia al señalar que no existe la misma plataforma fáctica entre ambas presentaciones. Ante esta diferencia de criterios, la Secretaría Especial de la Cámara Criminal y Correccional deberá expedirse para ratificar la competencia del juzgado interviniente.
En paralelo, la representación legal de Levinton, a cargo del abogado Cristian Colombo, sigue de cerca los pasos del expediente mientras la denunciante alegó ante la Policía de la Ciudad que sus ausencias anteriores se debieron a presiones recibidas. De este modo, entre la definición técnica en los tribunales y el respaldo de su público, el artista busca continuar con su trabajo en la televisión argentina.