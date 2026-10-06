"Igual es una pesadilla": Joaquín Levinton volvió a la TV y habló de la denuncia en su contra

Joaquín Levinton regresó a los estudios de Es mi sueño tras el conocimiento público de una denuncia por abuso sexual y amenazas que habría sido presentada por su ex pareja la semana pasada. La acusación llevó a Levinton a emitir un comunicado en sus redes sociales donde advirtió que se trataba de una situación de “acoso” y que esta persona “nunca había sido su pareja”. Luego de su alejamiento de la televisión, Levinton se manifestó ante los medios presentes.