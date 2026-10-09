Joaquín Levinton sufrió un problema de salud y Turf suspendió sus shows.

Resumen para apurados
- Joaquín Levinton, líder de Turf, sufrió un severo cuadro gripal y la banda suspendió sus shows de este fin de semana en Uruguay y Argentina por indicación de reposo médico.
- La cancelación ocurre en medio de la alta exposición mediática del cantante, quien se defiende activamente de una denuncia penal por abuso sexual radicada en su contra.
- La banda reprogramará sus recitales una vez que Levinton mejore, mientras la causa judicial avanzará en la evaluación de nuevas pruebas y testimonios de la defensa.
Joaquín Levinton, cantante y líder de Turf, atraviesa un severo cuadro gripal que obligó a la banda argentina a suspender sus próximas presentaciones. El grupo tenía previsto actuar este viernes a las 23 en la Semana de Lavalleja, en la ciudad uruguaya de Minas, pero comunicó la cancelación horas antes de subir al escenario. También quedó suspendido el show programado para este fin de semana en Casilda, Argentina.
La banda anunció la decisión a través de sus redes sociales. En un primer comunicado, explicó que no podría cumplir con ninguno de los dos compromisos por “motivos de salud”.
“Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban”, expresó Turf.
Ante las consultas de sus seguidores, el grupo publicó un segundo mensaje en el que precisó el estado de salud del músico: “Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos le indicaron reposo. Esperamos se mejore pronto”.
La causa judicial y la defensa de Levinton
La suspensión de los recitales se conoció en un momento de exposición pública para el cantante, que enfrenta una causa judicial iniciada a partir de una denuncia por abuso sexual con acceso carnal presentada por una mujer identificada como Paula. La denuncia fue radicada en el Juzgado N.° 50, a cargo del juez Carlos Bruniard. La banda atribuyó la cancelación de sus shows exclusivamente a razones de salud.
En los últimos días, Levinton habló en dos ocasiones en el programa DDM, que se emite por América TV y conduce Mariana Fabbiani, para dar su versión de los hechos.
Durante su segunda aparición, el miércoles 7 de octubre, el músico aportó nuevos elementos a su defensa, entre ellos testigos y pruebas. También se refirió a los audios de la denunciante que circularon en los medios, en los que se la escucha insultarlo.
“Estoy mucho más tranquilo”, afirmó. Luego describió el impacto que tuvo en él la semana anterior: “La semana pasada fue durísima. Ayer a la noche, tipo ocho de la noche, empecé ya a recuperar un poquito la tranquilidad que tengo ahora”.
Un nuevo testigo y las amenazas denunciadas
Levinton contó que, después de su aparición pública, una persona se comunicó con él para relatar una situación similar que habría atravesado con la denunciante y manifestó su intención de declarar en la causa.
Durante el programa también se difundió información sobre Ayelén Paleo, otra mujer que, según lo expuesto en el ciclo, habría recibido amenazas de Paula y contratado una custodia privada por temor a un contacto físico. La producción aseguró haber accedido a chats con amenazas.
Uno de los audios que trascendieron incluiría una amenaza en la que Paula le habría dicho al músico que terminaría como John Lennon. Al recordar su reacción, Levinton sostuvo: “Primero terror y pánico. Segundo, tomé la decisión de no denunciar para que la bomba no explote”.
El cantante agregó que la indecisión frente a una situación de ese tipo es algo que muchas víctimas de acoso enfrentan sin saber cómo actuar.
El debate sobre las falsas denuncias
Durante su participación en DDM, Levinton también planteó la necesidad de discutir las consecuencias de las falsas denuncias. “Me parece que la justicia debería investigar y endurecer la pena a la falsa denuncia, porque realmente puede destruirle la vida a una persona”, sostuvo.
Fabbiani introdujo matices en el planteo y recordó que, según lo señalado en el programa, el porcentaje de falsas denuncias sobre el total es del 1%. También advirtió que endurecer las penas podría desalentar a mujeres que efectivamente sufren violencia y necesitan denunciar.
Levinton coincidió en que el problema puede tener consecuencias más amplias: “Esto es grave hasta para las mujeres, porque pone en duda después una denuncia verdadera”.
Qué dijo sobre su estrategia legal
En relación con los próximos pasos judiciales, el líder de Turf descartó por el momento presentar una contradenuncia y señaló que prefiere concentrarse en su defensa.
También afirmó que Paula no fue aceptada como querellante y que el abogado que iba a representarla ya no forma parte de la causa.
Según explicó, la nueva denuncia recayó en el mismo juzgado que la anterior, por lo que ambas causas se acumularán junto con las pruebas que ya fueron incorporadas al expediente.
“Esto se maneja con mucho cuidado, con mucha cautela, porque es como una copita de cristal”, concluyó el músico.