Joaquín Levinton sufrió un problema de salud y Turf suspendió sus shows.

La causa judicial y la defensa de Levinton

La suspensión de los recitales se conoció en un momento de exposición pública para el cantante, que enfrenta una causa judicial iniciada a partir de una denuncia por abuso sexual con acceso carnal presentada por una mujer identificada como Paula. La denuncia fue radicada en el Juzgado N.° 50, a cargo del juez Carlos Bruniard. La banda atribuyó la cancelación de sus shows exclusivamente a razones de salud.