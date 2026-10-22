Política

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán trata la eliminación de 59 tasas

Los ediles debatirán también la compra del edificio de la escuela Gabriela Mistral.

ANTE EL CONFLICTO. La compraventa surgió como alternativa.
ANTE EL CONFLICTO. La compraventa surgió como alternativa.
Por Benjamín Papaterra Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debate hoy la baja de 59 tasas y la compra de la escuela Gabriela Mistral para reducir trabas y asegurar las clases.
  • La compraventa surge tras el fallo judicial que frenó la expropiación del colegio, mientras que la quita de tributos abarca certificados, inspecciones y habilitaciones.
  • El oficialismo prevé menor burocracia con un costo fiscal de solo el 1,5%, aunque ediles opositores reclaman conocer los montos exactos de la adquisición edilicia.
Resumen generado con IA

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán celebra hoy, desde las 9, una sesión ordinaria con dos proyectos impulsados por la intendenta Rossana Chahla entre los principales asuntos: la compra de los inmuebles donde funciona la Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral y la eliminación de 59 tasas y conceptos tributarios. La reunión, encabezada por Fernando Juri, contempla 12 asuntos, entre ellos siete ordenanzas y cinco resoluciones.

La adquisición de la Gabriela Mistral llega al recinto después de un conflicto judicial entre la Municipalidad y la cooperativa propietaria. En noviembre de 2024, el Concejo aprobó la Ordenanza 5.390, que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación tres edificios de la institución. Sin embargo, en mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejó firme la sentencia que declaró inconstitucional la medida, al considerar que esa facultad correspondía a la Legislatura provincial.

Cuándo se debatiría la baja de tasas municipales en el Concejo de San Miguel de Tucumán

Cuándo se debatiría la baja de tasas municipales en el Concejo de San Miguel de Tucumán

Tras el fallo, la compraventa surgió como alternativa para resolver el conflicto. Ahora, el Ejecutivo solicita autorización para adquirir mediante contratación directa cuatro inmuebles ubicados en Juan José Passo 169 y 171, Mendoza 2.176 y pasaje Roma 174, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa.

Controversia

La iniciativa llega con dos dictámenes. El de mayoría autoriza la operación y faculta al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. Por su parte, el concejal radical Leandro Argañaraz impulsó un dictamen de minoría, acompañado por Alfredo Terán de Zavalía en la Comisión de Hacienda, que exige una tasación oficial, información sobre el precio, las condiciones de pago y posibles deudas. Además, plantea que el monto sea aprobado posteriormente por el Concejo, sin superar el valor tasado, y que las partidas se incorporen al presupuesto de 2027. La principal incógnita es cuánto deberá desembolsar la Municipalidad, ya que el expediente no consigna el precio de adquisición.

Eliminación de tasas

El segundo proyecto destacado es la eliminación de 59 tasas y conceptos municipales, anunciada por Chahla a comienzos de octubre. La reforma modifica el Código Tributario Municipal y la Ordenanza Tarifaria Anual, suprimiendo cobros vinculados con certificados de libre deuda, constancias fiscales, permisos, habilitaciones e inspecciones, entre otros trámites.

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Desde el oficialismo sostienen que la medida permitirá reducir la burocracia y agilizar las gestiones de vecinos y comerciantes. El presidente de la Comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse, señaló que los conceptos alcanzados representan, como máximo, el 1,5% de los ingresos de la Dirección de Ingresos Municipales.

Otros asuntos

La sesión también incluye un proyecto de reordenamiento vial de Camino del Perú, que contempla estudiar un carril exclusivo o preferencial para motocicletas. Además, se debatirá la concesión de baños públicos en cuatro parques de la Capital. En materia sanitaria, se tratarán un Plan Integral de Fibromialgia y un programa de señalización sobre salud mental y adicciones. La agenda se completa con iniciativas de seguridad vial, estudios para instalar semáforos y la posible ampliación del recorrido de la línea 7 hacia el barrio Ampliación Congreso.

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