El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán trata la eliminación de 59 tasas

Controversia

La iniciativa llega con dos dictámenes. El de mayoría autoriza la operación y faculta al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. Por su parte, el concejal radical Leandro Argañaraz impulsó un dictamen de minoría, acompañado por Alfredo Terán de Zavalía en la Comisión de Hacienda, que exige una tasación oficial, información sobre el precio, las condiciones de pago y posibles deudas. Además, plantea que el monto sea aprobado posteriormente por el Concejo, sin superar el valor tasado, y que las partidas se incorporen al presupuesto de 2027. La principal incógnita es cuánto deberá desembolsar la Municipalidad, ya que el expediente no consigna el precio de adquisición.