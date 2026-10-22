Estados Unidos retira diplomáticos de Arabia Saudita

La medida alcanza tanto a la embajada estadounidense en Riad como a sus distintos consulados satélite, profundizando las señales de alarma regional en un contexto de hostilidades abiertas vinculadas al conflicto con Irán. La orden de Washington fue confirmada formalmente por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien fundamentó la decisión en la escalada directa que sufre el territorio saudí.